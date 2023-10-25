https://ria.ru/20231025/sud-1905135310.html
Верховный суд Украины признал незаконность отстранения бывшего главы КС
Верховный суд Украины признал незаконность отстранения бывшего главы КС - РИА Новости, 25.10.2023
Верховный суд Украины признал незаконность отстранения бывшего главы КС
Верховный суд Украины оставил без изменений решение о незаконности смещения Владимиром Зеленским бывшего главы Конституционного суда (КС) Александра Тупицкого,... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T13:17
2023-10-25T13:17
2023-10-25T13:17
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Верховный суд Украины оставил без изменений решение о незаконности смещения Владимиром Зеленским бывшего главы Конституционного суда (КС) Александра Тупицкого, сообщили местные СМИ. Первоначальное решение КС Украины о признании незаконным указа Зеленского об отстранении Тупицкого с должности судьи КС было принято в декабре 2022 года. "Экс-глава Конституционного суда доказал, что его сместили незаконно сместили. Бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий победил Зеленского в судебном противостоянии, которое длилось более двух лет", - говорится в публикации на сайте украинского издания "Главком". Как отмечают в издании, постановление Большой палаты Верховного суда Украины вступило в законную силу с 19 октября 2023 года, является окончательным и обжалованию не подлежит. Зеленский в 2020 году отменил указы о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина на должности судей КС, датированные маем и сентябрем 2013 года. В документе отмечалось, что "отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные (экс-президентом) Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины". Позже Верховный суд признал указ Зеленского в отношении Тупицкого противоправным. Офис президента обжаловал такое решение. В мае на тот момент уже экс-председатель КС Украины Тупицкий был объявлен в международный розыск за незаконное пересечение границы в период мобилизации. По информации украинских СМИ, он выехал в Австрию. Тем временем Тупицкий назвал решение о розыске незаконным и подал заявление в правоохранительные органы против судьи, выносившей решение о его розыске.
https://ria.ru/20230319/zelenskiy-1858938094.html
https://ria.ru/20230526/sud-1874328185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, конституционный суд украины, верховный суд украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Конституционный суд Украины, Верховный суд Украины
Верховный суд Украины признал незаконность отстранения бывшего главы КС
На Украине окончательно признали незаконность отстранения Зеленским экс-главы КС
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Верховный суд Украины оставил без изменений решение о незаконности смещения Владимиром Зеленским бывшего главы Конституционного суда (КС) Александра Тупицкого, сообщили местные СМИ.
Первоначальное решение КС Украины о признании незаконным указа Зеленского об отстранении Тупицкого с должности судьи КС было принято в декабре 2022 года.
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"Экс-глава Конституционного суда доказал, что его сместили незаконно сместили. Бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий победил Зеленского в судебном противостоянии, которое длилось более двух лет", - говорится в публикации на сайте украинского издания "Главком". Как отмечают в издании, постановление Большой палаты Верховного суда Украины вступило в законную силу с 19 октября 2023 года, является окончательным и обжалованию не подлежит.
Зеленский в 2020 году отменил указы о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина на должности судей КС, датированные маем и сентябрем 2013 года. В документе отмечалось, что "отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные (экс-президентом) Виктором Януковичем
, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины". Позже Верховный суд признал указ Зеленского в отношении Тупицкого противоправным. Офис президента обжаловал такое решение.
В мае на тот момент уже экс-председатель КС Украины Тупицкий был объявлен в международный розыск за незаконное пересечение границы в период мобилизации. По информации украинских СМИ, он выехал в Австрию
. Тем временем Тупицкий назвал решение о розыске незаконным и подал заявление в правоохранительные органы против судьи, выносившей решение о его розыске.
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