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Приговор экс-сотруднику ФСБ, передавшему взятку Захарченко, огласят завтра - РИА Новости, 25.10.2023
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11:44 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/sud-1905112111.html
Приговор экс-сотруднику ФСБ, передавшему взятку Захарченко, огласят завтра
Приговор экс-сотруднику ФСБ, передавшему взятку Захарченко, огласят завтра - РИА Новости, 25.10.2023
Приговор экс-сотруднику ФСБ, передавшему взятку Захарченко, огласят завтра
В четверг 235-й гарнизонный военный суд огласит приговор бывшему сотруднику ФСБ Дмитрию Сенину за посредничество в даче взятки печально известному полковнику... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T11:44
2023-10-25T11:44
происшествия
россия
черногория
дмитрий захарченко
дмитрий сенин
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В четверг 235-й гарнизонный военный суд огласит приговор бывшему сотруднику ФСБ Дмитрию Сенину за посредничество в даче взятки печально известному полковнику Дмитрию Захарченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Оглашение приговора Дмитрию Сенину назначено на 26 октября в 10.30 утра", - сказал собеседник агентства. Сбежавший в Черногорию Сенин находится в международном розыске, его судят заочно. Гособвинитель в прениях сторон запросил ему 11 лет колонии строгого режима. Следствие считает Сенина соучастником преступного сговора с бывшим врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрием Захарченко. По версии следствия, Сенин был посредником при передаче скидочной карточки в ресторан LaMaree, у владельца которого Меди Дусса Захарченко вымогал взятки. Суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 20 квартир, пять земельных участков, пять дорогих иномарок - всего имущества, принадлежащего Сенину, его родственникам и знакомым, на 380 миллионов рублей. Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 лет колонии. Огромный резонанс история получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег Захарченко объяснить не смог. Позже его осудили по второму делу - за получение взяток более чем на 1,4 миллиарда рублей, по совокупности ему назначили 16 лет.
https://ria.ru/20230803/prigovor-1888067013.html
https://ria.ru/20220517/zakharchenko-1789089952.html
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происшествия, россия, черногория, дмитрий захарченко, дмитрий сенин, генеральная прокуратура рф, гуэбипк мвд рф, фсб
Происшествия, Россия, Черногория, Дмитрий Захарченко, Дмитрий Сенин, Генеральная прокуратура РФ, ГУЭБиПК МВД РФ, ФСБ
Приговор экс-сотруднику ФСБ, передавшему взятку Захарченко, огласят завтра

Приговор Дмитрию Сенину, передавшему взятку Захарченко, огласят 26 октября

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В четверг 235-й гарнизонный военный суд огласит приговор бывшему сотруднику ФСБ Дмитрию Сенину за посредничество в даче взятки печально известному полковнику Дмитрию Захарченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Оглашение приговора Дмитрию Сенину назначено на 26 октября в 10.30 утра", - сказал собеседник агентства.
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Мосгорсуд оставил приговор экс-полковнику Захарченко по делу о взятках
3 августа, 20:43
Сбежавший в Черногорию Сенин находится в международном розыске, его судят заочно. Гособвинитель в прениях сторон запросил ему 11 лет колонии строгого режима.
Следствие считает Сенина соучастником преступного сговора с бывшим врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрием Захарченко. По версии следствия, Сенин был посредником при передаче скидочной карточки в ресторан LaMaree, у владельца которого Меди Дусса Захарченко вымогал взятки.
Суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 20 квартир, пять земельных участков, пять дорогих иномарок - всего имущества, принадлежащего Сенину, его родственникам и знакомым, на 380 миллионов рублей.
Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 лет колонии. Огромный резонанс история получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег Захарченко объяснить не смог. Позже его осудили по второму делу - за получение взяток более чем на 1,4 миллиарда рублей, по совокупности ему назначили 16 лет.
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
Экс-полковник Захарченко получил 16 лет колонии по итогам двух процессов
17 мая 2022, 17:53
 
ПроисшествияРоссияЧерногорияДмитрий ЗахарченкоДмитрий СенинГенеральная прокуратура РФГУЭБиПК МВД РФФСБ
 
 
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