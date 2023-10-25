https://ria.ru/20231025/sud-1905112111.html

Приговор экс-сотруднику ФСБ, передавшему взятку Захарченко, огласят завтра

Приговор экс-сотруднику ФСБ, передавшему взятку Захарченко, огласят завтра - РИА Новости, 25.10.2023

Приговор экс-сотруднику ФСБ, передавшему взятку Захарченко, огласят завтра

В четверг 235-й гарнизонный военный суд огласит приговор бывшему сотруднику ФСБ Дмитрию Сенину за посредничество в даче взятки печально известному полковнику... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T11:44

2023-10-25T11:44

2023-10-25T11:44

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В четверг 235-й гарнизонный военный суд огласит приговор бывшему сотруднику ФСБ Дмитрию Сенину за посредничество в даче взятки печально известному полковнику Дмитрию Захарченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Оглашение приговора Дмитрию Сенину назначено на 26 октября в 10.30 утра", - сказал собеседник агентства. Сбежавший в Черногорию Сенин находится в международном розыске, его судят заочно. Гособвинитель в прениях сторон запросил ему 11 лет колонии строгого режима. Следствие считает Сенина соучастником преступного сговора с бывшим врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрием Захарченко. По версии следствия, Сенин был посредником при передаче скидочной карточки в ресторан LaMaree, у владельца которого Меди Дусса Захарченко вымогал взятки. Суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 20 квартир, пять земельных участков, пять дорогих иномарок - всего имущества, принадлежащего Сенину, его родственникам и знакомым, на 380 миллионов рублей. Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 лет колонии. Огромный резонанс история получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег Захарченко объяснить не смог. Позже его осудили по второму делу - за получение взяток более чем на 1,4 миллиарда рублей, по совокупности ему назначили 16 лет.

https://ria.ru/20230803/prigovor-1888067013.html

https://ria.ru/20220517/zakharchenko-1789089952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, черногория, дмитрий захарченко, дмитрий сенин, генеральная прокуратура рф, гуэбипк мвд рф, фсб