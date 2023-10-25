https://ria.ru/20231025/ssha-1905248287.html

На здании посольства США в Москве появилась надпись "Русские не сдаются"

На здании посольства США в Москве появилась надпись "Русские не сдаются" - РИА Новости, 25.10.2023

На здании посольства США в Москве появилась надпись "Русские не сдаются"

На здание посольства США в России в годовщину освобождения Марии Бутиной из американской тюрьмы спроецировали ее портрет и слова "Русские не сдаются" с... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T20:03

2023-10-25T20:03

2023-10-25T20:03

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москва

анатолий антонов

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. На здание посольства США в России в годовщину освобождения Марии Бутиной из американской тюрьмы спроецировали ее портрет и слова "Русские не сдаются" с переводом на английский, передает корреспондент РИА Новости. Бутина была задержана в июле 2018 в США за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Ее дело вызвало общественный резонанс в России. В Москве обвинения в адрес россиянки назвали надуманными. В апреле 2019 года суд в Вашингтоне приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы, из которых девять она уже провела в заключении, а в конце октября ее депортировали в Россию. В конце апреля 2023 года посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США проводят политику охоты за гражданами РФ по всему миру, в американских застенках таких содержится более 100 человек.

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сша, москва, анатолий антонов, россия