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На здании посольства США в Москве появилась надпись "Русские не сдаются" - РИА Новости, 25.10.2023
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20:03 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/ssha-1905248287.html
На здании посольства США в Москве появилась надпись "Русские не сдаются"
На здании посольства США в Москве появилась надпись "Русские не сдаются" - РИА Новости, 25.10.2023
На здании посольства США в Москве появилась надпись "Русские не сдаются"
На здание посольства США в России в годовщину освобождения Марии Бутиной из американской тюрьмы спроецировали ее портрет и слова "Русские не сдаются" с... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T20:03
2023-10-25T20:03
сша
москва
анатолий антонов
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. На здание посольства США в России в годовщину освобождения Марии Бутиной из американской тюрьмы спроецировали ее портрет и слова "Русские не сдаются" с переводом на английский, передает корреспондент РИА Новости. Бутина была задержана в июле 2018 в США за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Ее дело вызвало общественный резонанс в России. В Москве обвинения в адрес россиянки назвали надуманными. В апреле 2019 года суд в Вашингтоне приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы, из которых девять она уже провела в заключении, а в конце октября ее депортировали в Россию. В конце апреля 2023 года посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США проводят политику охоты за гражданами РФ по всему миру, в американских застенках таких содержится более 100 человек.
https://ria.ru/20230721/aktsiya-1885498918.html
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сша, москва, анатолий антонов, россия
США, Москва, Анатолий Антонов, Россия
На здании посольства США в Москве появилась надпись "Русские не сдаются"

На здание посольства США в Москве спроецировали слова "Русские не сдаются"

© РИА НовостиПроекция портрета Марии Бутиной и слов "Русские не сдаются" на здании посольства США в России
Проекция портрета Марии Бутиной и слов Русские не сдаются на здании посольства США в России
© РИА Новости
Проекция портрета Марии Бутиной и слов "Русские не сдаются" на здании посольства США в России
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. На здание посольства США в России в годовщину освобождения Марии Бутиной из американской тюрьмы спроецировали ее портрет и слова "Русские не сдаются" с переводом на английский, передает корреспондент РИА Новости.
Бутина была задержана в июле 2018 в США за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Ее дело вызвало общественный резонанс в России. В Москве обвинения в адрес россиянки назвали надуманными.
В апреле 2019 года суд в Вашингтоне приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы, из которых девять она уже провела в заключении, а в конце октября ее депортировали в Россию.
В конце апреля 2023 года посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США проводят политику охоты за гражданами РФ по всему миру, в американских застенках таких содержится более 100 человек.
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