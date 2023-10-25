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Республиканцы заявили об антиукраинской позиции кандидата в спикеры палаты - РИА Новости, 25.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/ssha-1905126691.html
Республиканцы заявили об антиукраинской позиции кандидата в спикеры палаты
Республиканцы заявили об антиукраинской позиции кандидата в спикеры палаты - РИА Новости, 25.10.2023
Республиканцы заявили об антиукраинской позиции кандидата в спикеры палаты
Сторонники Украины среди республиканцев крайне низко оценивают позицию очередного кандидата в спикеры палаты представителей США, конгрессмена Майка Джонсона, по РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T12:40
2023-10-25T12:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
республиканская партия сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сторонники Украины среди республиканцев крайне низко оценивают позицию очередного кандидата в спикеры палаты представителей США, конгрессмена Майка Джонсона, по вопросу поддержки Киева в конфликте с Москвой. В рейтинге американских законодателей, созданном консервативной группой Republicans for Ukraine ("Республиканцы за Украину") и обновляемом по итогам голосований и заявлений по Украине, Джонсон получил самую низкую оценку из всех возможных, аналогичную единице по пятибалльной шкале. По данным сайта, Джонсон голосовал против большинства законопроектов по поддержке Украины, за исключением закона о ленд-лизе 2022 года, а также делал "антиукраинские" заявления. Палата представителей уже три недели не может найти замену Кевину Маккарти, смещенному с должности спикера усилиями правого крыла республиканцев и демократического меньшинства. Первый кандидат от фракции, Стив Скализ, снялся накануне выборов, второй, Джим Джордан, проиграл три раунда голосования, третий, Том Эммер, взял самоотвод, не дождавшись выборов. Джонсон, которому 51 год, четвертый срок представляет в нижней палате конгресса штат Луизиана. Он считается сторонником экс-президента США Дональда Трампа. До ухода в политику Джонсон почти 20 лет занимался конституционным правом. В 2020 году Джонсон подписал консультативное заключение от ряда республиканских конгрессменов в поддержку судебного иска Техаса о пересмотре результатов президентских выборов 2020 года в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Конгрессмен уже заявил, что заручился поддержкой коллег-республиканцев в качестве кандидата на пост спикера палаты представителей США, голосование ожидается в среду. Для победы номинанту нужна поддержка как минимум 217 законодателей.
https://ria.ru/20231025/pomosch-1905059492.html
https://ria.ru/20231022/ukraina-1904173560.html
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в мире, украина, сша, республиканская партия сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Республиканская партия США, Ситуация в ДНР и ЛНР
Республиканцы заявили об антиукраинской позиции кандидата в спикеры палаты

Республиканцы: конгрессмен Джонсон голосовал против многих проукраинских законов

© AFP 2023 / SAUL LOEBКонгрессмен-республиканец Майк Джонсон
Конгрессмен-республиканец Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
Конгрессмен-республиканец Майк Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сторонники Украины среди республиканцев крайне низко оценивают позицию очередного кандидата в спикеры палаты представителей США, конгрессмена Майка Джонсона, по вопросу поддержки Киева в конфликте с Москвой.
В рейтинге американских законодателей, созданном консервативной группой Republicans for Ukraine ("Республиканцы за Украину") и обновляемом по итогам голосований и заявлений по Украине, Джонсон получил самую низкую оценку из всех возможных, аналогичную единице по пятибалльной шкале. По данным сайта, Джонсон голосовал против большинства законопроектов по поддержке Украины, за исключением закона о ленд-лизе 2022 года, а также делал "антиукраинские" заявления.
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Палата представителей уже три недели не может найти замену Кевину Маккарти, смещенному с должности спикера усилиями правого крыла республиканцев и демократического меньшинства. Первый кандидат от фракции, Стив Скализ, снялся накануне выборов, второй, Джим Джордан, проиграл три раунда голосования, третий, Том Эммер, взял самоотвод, не дождавшись выборов.
Джонсон, которому 51 год, четвертый срок представляет в нижней палате конгресса штат Луизиана. Он считается сторонником экс-президента США Дональда Трампа. До ухода в политику Джонсон почти 20 лет занимался конституционным правом. В 2020 году Джонсон подписал консультативное заключение от ряда республиканских конгрессменов в поддержку судебного иска Техаса о пересмотре результатов президентских выборов 2020 года в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.
Конгрессмен уже заявил, что заручился поддержкой коллег-республиканцев в качестве кандидата на пост спикера палаты представителей США, голосование ожидается в среду. Для победы номинанту нужна поддержка как минимум 217 законодателей.
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