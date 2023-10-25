https://ria.ru/20231025/spisok-1905260436.html

В ООН не знают, почему Киев не предоставил России список жертв в Буче

В ООН не знают, почему Киев не предоставил России список жертв в Буче - РИА Новости, 25.10.2023

В ООН не знают, почему Киев не предоставил России список жертв в Буче

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что у него нет информации о том, почему Киев до сих пор не предоставил Москве список... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T21:48

2023-10-25T21:48

2023-10-25T21:48

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ООН, 25 окт – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что у него нет информации о том, почему Киев до сих пор не предоставил Москве список жертв провокации в Буче. Отвечая на вопрос о том, может ли ООН подтвердить, что Киев готов в ближайшее время передать Москве список жертв в Буче, Дюжаррик сказал: "Мне нечем поделиться с вами на этот счет". В ответ на уточняющий вопрос о том, какие препятствия мешают Киеву передать список, официальный представитель указал: "У меня нет информации, которая позволила бы ответить на этот вопрос". После того, как Дюжаррика спросили, почему бы ООН не отправить специальную миссию в Бучу, чтобы собрать данные и получить список жертв, представитель заявил, что "есть ряд миссий, в том числе комиссий, касающихся СПЧ, МУС, которые поехали туда". В Минобороны РФ в апреле прошлого года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.

https://radiosputnik.ria.ru/20231025/zakharova-1905071936.html

https://ria.ru/20231009/bucha-1901560250.html

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в мире, буча, россия, киев, дмитрий песков, стефан дюжаррик, оон, международный уголовный суд