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СМИ: избранный спикер Джонсон резко стал "скептиком" новой помощи Украине - РИА Новости, 26.10.2023
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23:50 25.10.2023 (обновлено: 10:12 26.10.2023)
https://ria.ru/20231025/spiker-1905270451.html
СМИ: избранный спикер Джонсон резко стал "скептиком" новой помощи Украине
СМИ: избранный спикер Джонсон резко стал "скептиком" новой помощи Украине - РИА Новости, 26.10.2023
СМИ: избранный спикер Джонсон резко стал "скептиком" новой помощи Украине
Избранный спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) в последнее время известен своей скептической позицией относительно... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-25T23:50
2023-10-26T10:12
в мире
украина
сша
россия
кевин маккарти
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Избранный спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) в последнее время известен своей скептической позицией относительно выделения новых средств на нужды Украины, хотя в первые месяцы специальной военной операции РФ был одним из наиболее ярых сторонников оказания такой помощи, пишет в среду газета Hill. Как отмечает издание, освещающее события на Капитолийском холме, в апреле 2022 года конгрессмен отличался жесткой даже по меркам своих коллег риторикой в адрес РФ. В тот период он неоднократно призывал вводить санкции против России, а также голосовал за принятие Закона о ленд-лизе, предусматривавшего передачу Украине оружия и иной помощи по упрощенной процедуре. Закон должен был работать аналогично тому, как это было во времена Второй мировой войны, когда США снабжали своих союзников, в том числе СССР, без предоплаты и с длительной отсрочкой платежей. Однако в реальности этот механизм так и не использовали, и Закон о ленд-лизе для Украины прекратил действие 30 сентября, не будучи задействованным. Вместе с тем, как обращает внимание газета, в последнее время Джонсон "занял скептическую позицию относительно необходимости выделения новой помощи Украине". В частности, он проголосовал против принятия в палате двух различных законопроектов об ассигнованиях - в 2022 году и в текущем месяце. "Американские налогоплательщики в прошлом году направили Украине помощь на сумму более 100 миллиардов долларов. Они заслуживают знать, является ли украинское правительство полностью откровенным и прозрачным в отношении использования столь огромной суммы за счет ресурсов налогоплательщиков (США)", - написал республиканец в своем февральском посте в соцсети X. В то же время среди конгрессменов новый спикер снискал известность решительного сторонника оказания военной помощи Израилю. Его позиция по данному вопросу, как уточняет издание, с течением времени не претерпела изменений - чего нельзя сказать о его взглядах на украинскую проблематику. Палата представителей в начале октября осталась без спикера после того, как республиканец Кевин Маккарти впервые в американской истории был отстранен с этой должности. Это произошло под давлением ультраправого крыла Республиканской партии, представители которого обвинили Маккарти в тайном сотрудничестве с демократами. В отсутствие спикера нижняя палата конгресса не могла принимать новые законы, в том числе и касательно выделения новой помощи Украине. Временный федеральный бюджет США рассчитан до середины ноября, и для того, чтобы избежать шатдауна, конгрессу было необходимо решить данную проблему. Именно поэтому фигура спикера Палаты представителей имеет важное значение в том числе в контексте украинского вопроса.
https://ria.ru/20231025/dzhonson-1905230972.html
https://ria.ru/20231025/pomosch-1905245458.html
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в мире, украина, сша, россия, кевин маккарти, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Украина, США, Россия, Кевин Маккарти, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: избранный спикер Джонсон резко стал "скептиком" новой помощи Украине

Hill: спикер Джонсон из сторонника новой помощи Украине превратился в "скептика"

© AFP 2023 / TOM BRENNERРеспубликанец Майк Джонсон после избрания спикером палаты представителей США. 25 октября 2023
Республиканец Майк Джонсон после избрания спикером палаты представителей США. 25 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AFP 2023 / TOM BRENNER
Республиканец Майк Джонсон после избрания спикером палаты представителей США. 25 октября 2023
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Избранный спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) в последнее время известен своей скептической позицией относительно выделения новых средств на нужды Украины, хотя в первые месяцы специальной военной операции РФ был одним из наиболее ярых сторонников оказания такой помощи, пишет в среду газета Hill.
Как отмечает издание, освещающее события на Капитолийском холме, в апреле 2022 года конгрессмен отличался жесткой даже по меркам своих коллег риторикой в адрес РФ. В тот период он неоднократно призывал вводить санкции против России, а также голосовал за принятие Закона о ленд-лизе, предусматривавшего передачу Украине оружия и иной помощи по упрощенной процедуре.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Конгрессмен Джонсон будет фантастическим спикером, заявил Трамп
25 октября, 18:39
Закон должен был работать аналогично тому, как это было во времена Второй мировой войны, когда США снабжали своих союзников, в том числе СССР, без предоплаты и с длительной отсрочкой платежей. Однако в реальности этот механизм так и не использовали, и Закон о ленд-лизе для Украины прекратил действие 30 сентября, не будучи задействованным.
Вместе с тем, как обращает внимание газета, в последнее время Джонсон "занял скептическую позицию относительно необходимости выделения новой помощи Украине". В частности, он проголосовал против принятия в палате двух различных законопроектов об ассигнованиях - в 2022 году и в текущем месяце.
«
"Американские налогоплательщики в прошлом году направили Украине помощь на сумму более 100 миллиардов долларов. Они заслуживают знать, является ли украинское правительство полностью откровенным и прозрачным в отношении использования столь огромной суммы за счет ресурсов налогоплательщиков (США)", - написал республиканец в своем февральском посте в соцсети X.
В то же время среди конгрессменов новый спикер снискал известность решительного сторонника оказания военной помощи Израилю. Его позиция по данному вопросу, как уточняет издание, с течением времени не претерпела изменений - чего нельзя сказать о его взглядах на украинскую проблематику.
Палата представителей в начале октября осталась без спикера после того, как республиканец Кевин Маккарти впервые в американской истории был отстранен с этой должности. Это произошло под давлением ультраправого крыла Республиканской партии, представители которого обвинили Маккарти в тайном сотрудничестве с демократами.
В отсутствие спикера нижняя палата конгресса не могла принимать новые законы, в том числе и касательно выделения новой помощи Украине. Временный федеральный бюджет США рассчитан до середины ноября, и для того, чтобы избежать шатдауна, конгрессу было необходимо решить данную проблему. Именно поэтому фигура спикера Палаты представителей имеет важное значение в том числе в контексте украинского вопроса.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Запросы Украины и Израиля к США о военной помощи совпадают частично
25 октября, 19:46
 
В миреУкраинаСШАРоссияКевин МаккартиОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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