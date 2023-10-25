https://ria.ru/20231025/spiker-1905254129.html
Республиканца Майка Джонсона избрали спикером палаты представителей США
Республиканца Майка Джонсона избрали спикером палаты представителей США - РИА Новости, 26.10.2023
Республиканца Майка Джонсона избрали спикером палаты представителей США
Палата представителей США с четвертой попытки избрала спикера, им стал республиканец Майк Джонсон, передает телеканал CNN. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-25T20:50
2023-10-25T20:50
2023-10-26T10:02
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Палата представителей США с четвертой попытки избрала спикера, им стал республиканец Майк Джонсон, передает телеканал CNN.Отмечается, что политик уже набрал 220 голосов. Сейчас выборы продолжаются.Пятидесятиоднолетний Джонсон четвертый срок представляет в нижней палате конгресса штат Луизиана. Он считается сторонником экс-президента США Дональда Трампа. До ухода в политику Джонсон почти 20 лет занимался конституционным правом.При этом конгрессмен имеет крайне слабую репутацию среди проукраински настроенных сопартийцев. В рейтинге американских законодателей, опубликованном консервативной группой Republicans for Ukraine, Джонсон получил самую низкую оценку из возможных. Он, как отмечается, голосовал против большинства законопроектов по поддержке Киева, за исключением закона о ленд-лизе 2022 года, а также делал "антиукраинские" заявления.Палата представителей уже в течение трех недель не могла найти замену Кевину Маккарти, смещенному с должности спикера. Первый кандидат от фракции, Стив Скализ, снялся накануне выборов. Второй, Джим Джордан, проиграл три раунда голосования. В свою очередь, третий кандидат, Том Эммер, взял самоотвод, не дождавшись выборов."Обезглавленная" палата, даже при наличии исполняющего обязанности спикера, по сути, была недееспособна: она не могла принять бюджет или рассмотреть запрос Белого дома о многомиллиардной помощи Израилю и Украине.
https://ria.ru/20231025/dzhonson-1905230972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
Республиканца Майка Джонсона избрали спикером палаты представителей США
Палата представителей США избрала республиканца Майка Джонсона спикером
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.
Палата представителей США с четвертой попытки избрала спикера, им стал республиканец Майк Джонсон, передает телеканал CNN
.
Отмечается, что политик уже набрал 220 голосов. Сейчас выборы продолжаются.
Пятидесятиоднолетний Джонсон четвертый срок представляет в нижней палате конгресса штат Луизиана
. Он считается сторонником экс-президента США Дональда Трампа
. До ухода в политику Джонсон почти 20 лет занимался конституционным правом.
При этом конгрессмен имеет крайне слабую репутацию среди проукраински настроенных сопартийцев. В рейтинге американских законодателей, опубликованном консервативной группой Republicans for Ukraine, Джонсон получил самую низкую оценку из возможных. Он, как отмечается, голосовал против большинства законопроектов по поддержке Киева, за исключением закона о ленд-лизе 2022 года, а также делал "антиукраинские" заявления.
Палата представителей уже в течение трех недель не могла найти замену Кевину Маккарти
, смещенному с должности спикера. Первый кандидат от фракции, Стив Скализ
, снялся накануне выборов. Второй, Джим Джордан, проиграл три раунда голосования. В свою очередь, третий кандидат, Том Эммер, взял самоотвод, не дождавшись выборов.
"Обезглавленная" палата, даже при наличии исполняющего обязанности спикера, по сути, была недееспособна: она не могла принять бюджет или рассмотреть запрос Белого дома о многомиллиардной помощи Израилю и Украине.
Конгрессмен Джонсон будет фантастическим спикером, заявил Трамп