https://ria.ru/20231025/spg-1905146747.html

Совфед одобрил закон об экспорте СПГ без привязки к месторождениям

Совфед одобрил закон об экспорте СПГ без привязки к месторождениям - РИА Новости, 25.10.2023

Совфед одобрил закон об экспорте СПГ без привязки к месторождениям

Сенаторы одобрили закон, позволяющий экспортировать из России сжиженный природный газ (СПГ) без привязки к конкретным месторождениям. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T13:55

2023-10-25T13:55

2023-10-25T13:55

экономика

россия

леонид михельсон

газпром

новатэк

совет федерации рф

ямал спг

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий экспортировать из России сжиженный природный газ (СПГ) без привязки к конкретным месторождениям. В начале июня с таким предложением выступил глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Он пояснял тогда, что, например, среднетоннажный СПГ-проект компании – "Криогаз–Высоцк" на Балтике – не привязан ни к какому месторождению, и "Новатэк" вынужден экспортировать СПГ через комиссионный договор с "Газпром экспортом". Закон обеспечивает возможность экспорта сжиженного природного газа без привязки к участкам недр федерального значения, лицензии на которые предусматривают использование добытого газа для производства СПГ. Возможность экспорта СПГ предоставляется юрлицам, которые входят в одну группу с организациями, уже имеющими право на его экспорт. Более половины их уставного капитала должно принадлежать лицам, имеющим право распоряжаться подобной же долей в капитале экспортеров СПГ. Второе условие – такие юрлица реализуют инвестпроекты, включенные в отраслевые документы стратегического планирования РФ в сфере энергетики. Эти инвестпроекты должны предусматривать создание (строительство) и эксплуатацию объектов по производству СПГ мощностью более 20 тонн в час каждый. Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. Сейчас право на экспорт СПГ в России имеет "Газпром" (у которого также монополия на экспорт трубопроводного газа), а также компании с госучастием более 50%, реализующие проекты сжижения природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках соглашений о разделе продукции (СРП). Кроме того, "Новатэк" экспортирует СПГ на основе права пользователя участка недр, лицензия на который была выдана до 1 января 2013 года и предусматривала производство сжиженного природного газа. Всего, по распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладают "Газпром", "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть", а также "дочки" "Новатэка" - "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3".

https://ria.ru/20231018/spg-1903619655.html

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экономика, россия, леонид михельсон, газпром, новатэк, совет федерации рф, ямал спг