https://ria.ru/20231025/spetsoperatsiya-1905161159.html

Российские войска поразили украинский командно-наблюдательный пункт в ДНР

Российские войска поразили украинский командно-наблюдательный пункт в ДНР - РИА Новости, 25.10.2023

Российские войска поразили украинский командно-наблюдательный пункт в ДНР

Российские войска поразили командно-наблюдательный пункт 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Серебрянка в ДНР, сообщило Минобороны РФ в... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T14:40

2023-10-25T14:40

2023-10-25T14:45

специальная военная операция на украине

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украина

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в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские войска поразили командно-наблюдательный пункт 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Серебрянка в ДНР, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105 районах."Кроме того, в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт 15-го полка нацгвардии Украины", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, украина, россия, в мире, вооруженные силы украины