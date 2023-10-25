https://ria.ru/20231025/spetsoperatsiya-1905161159.html
Российские войска поразили украинский командно-наблюдательный пункт в ДНР
Российские войска поразили украинский командно-наблюдательный пункт в ДНР - РИА Новости, 25.10.2023
Российские войска поразили украинский командно-наблюдательный пункт в ДНР
Российские войска поразили командно-наблюдательный пункт 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Серебрянка в ДНР, сообщило Минобороны РФ в... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T14:40
2023-10-25T14:40
2023-10-25T14:45
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские войска поразили командно-наблюдательный пункт 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Серебрянка в ДНР, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105 районах."Кроме того, в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт 15-го полка нацгвардии Украины", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, россия, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины
Российские войска поразили украинский командно-наблюдательный пункт в ДНР
Минобороны: в ДНР поразили командно-наблюдательный пункт нацгвардии Украины