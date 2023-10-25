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ВС России сбили украинский истребитель в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 25.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 25.10.2023 (обновлено: 13:49 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/spetsoperatsiya-1905125607.html
ВС России сбили украинский истребитель в Запорожской области, заявил Рогов
ВС России сбили украинский истребитель в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 25.10.2023
ВС России сбили украинский истребитель в Запорожской области, заявил Рогов
Российские военные сбили украинский истребитель, атаковавший Запорожскую область, сообщил РИА Новости в среду глава запорожского общественного движения "Мы -... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T12:36
2023-10-25T13:49
специальная военная операция на украине
запорожская область
кировоградская область
украина
владимир рогов
вооруженные силы рф
миг-29
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Российские военные сбили украинский истребитель, атаковавший Запорожскую область, сообщил РИА Новости в среду глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Наши военные сбили вражеский МиГ-29, который атаковал ракетами "воздух-земля" Запорожскую область", - сказал Рогов, отметив, что истребитель сбит над Кировоградской областью Украины. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20231023/desant-1904571232.html
запорожская область
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запорожская область, кировоградская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы рф, миг-29, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Кировоградская область, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ, МиГ-29, Безопасность
ВС России сбили украинский истребитель в Запорожской области, заявил Рогов

Рогов: ВС России сбили украинский МиГ-29, атаковавший Запорожскую область

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Истребитель МиГ-29. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Российские военные сбили украинский истребитель, атаковавший Запорожскую область, сообщил РИА Новости в среду глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Наши военные сбили вражеский МиГ-29, который атаковал ракетами "воздух-земля" Запорожскую область", - сказал Рогов, отметив, что истребитель сбит над Кировоградской областью Украины.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
Военнослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Десантники уничтожили танк ВСУ на запорожском направлении
23 октября, 01:56
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьКировоградская областьУкраинаВладимир РоговВооруженные силы РФМиГ-29Безопасность
 
 
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