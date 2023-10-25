https://ria.ru/20231025/spetsoperatsiya-1905125607.html
ВС России сбили украинский истребитель в Запорожской области, заявил Рогов
ВС России сбили украинский истребитель в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 25.10.2023
ВС России сбили украинский истребитель в Запорожской области, заявил Рогов
Российские военные сбили украинский истребитель, атаковавший Запорожскую область, сообщил РИА Новости в среду глава запорожского общественного движения "Мы -... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T12:36
2023-10-25T12:36
2023-10-25T13:49
специальная военная операция на украине
запорожская область
кировоградская область
украина
владимир рогов
вооруженные силы рф
миг-29
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Российские военные сбили украинский истребитель, атаковавший Запорожскую область, сообщил РИА Новости в среду глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Наши военные сбили вражеский МиГ-29, который атаковал ракетами "воздух-земля" Запорожскую область", - сказал Рогов, отметив, что истребитель сбит над Кировоградской областью Украины. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20231023/desant-1904571232.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, кировоградская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы рф, миг-29, безопасность
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ВС России сбили украинский истребитель в Запорожской области, заявил Рогов
Рогов: ВС России сбили украинский МиГ-29, атаковавший Запорожскую область