https://ria.ru/20231025/spetsoperatsiya-1905125607.html

ВС России сбили украинский истребитель в Запорожской области, заявил Рогов

ВС России сбили украинский истребитель в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 25.10.2023

ВС России сбили украинский истребитель в Запорожской области, заявил Рогов

Российские военные сбили украинский истребитель, атаковавший Запорожскую область, сообщил РИА Новости в среду глава запорожского общественного движения "Мы -... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T12:36

2023-10-25T12:36

2023-10-25T13:49

специальная военная операция на украине

запорожская область

кировоградская область

украина

владимир рогов

вооруженные силы рф

миг-29

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Российские военные сбили украинский истребитель, атаковавший Запорожскую область, сообщил РИА Новости в среду глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Наши военные сбили вражеский МиГ-29, который атаковал ракетами "воздух-земля" Запорожскую область", - сказал Рогов, отметив, что истребитель сбит над Кировоградской областью Украины. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20231023/desant-1904571232.html

запорожская область

кировоградская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, кировоградская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы рф, миг-29, безопасность