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На Краснолиманском направлении уничтожили более 125 солдат ВСУ - РИА Новости, 25.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/spetsoperatsiya-1905065113.html
На Краснолиманском направлении уничтожили более 125 солдат ВСУ
На Краснолиманском направлении уничтожили более 125 солдат ВСУ - РИА Новости, 25.10.2023
На Краснолиманском направлении уничтожили более 125 солдат ВСУ
Российские войска на краснолиманском направлении подавили более 30 расчетов полевой артиллерии противника, уничтожив пять бронемашин и более 125 украинских... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T05:22
2023-10-25T05:22
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские войска на краснолиманском направлении подавили более 30 расчетов полевой артиллерии противника, уничтожив пять бронемашин и более 125 украинских военнослужащих, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. По его словам, на краснолиманском направлении в районах Ямполовского и Торского участков действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено огневое поражение штурмовым группам 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Всего поражено более 190 целей противника. "В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 30 расчетов полевой артиллерии. Уничтожено 5 боевых бронированных машин и 4 автомобиля. Потери в живой силе составили более 125 украинских военнослужащих", - сообщил Савчук. Также, по его словам, средствами ПВО сбит украинский беспилотник в районе населенного пункта Кременная ЛНР.
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кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире
На Краснолиманском направлении уничтожили более 125 солдат ВСУ

На Краснолиманском направлении уничтожили пять бронемашин и более 125 солдат ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские войска на краснолиманском направлении подавили более 30 расчетов полевой артиллерии противника, уничтожив пять бронемашин и более 125 украинских военнослужащих, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
По его словам, на краснолиманском направлении в районах Ямполовского и Торского участков действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено огневое поражение штурмовым группам 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Всего поражено более 190 целей противника.
"В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 30 расчетов полевой артиллерии. Уничтожено 5 боевых бронированных машин и 4 автомобиля. Потери в живой силе составили более 125 украинских военнослужащих", - сообщил Савчук.
Также, по его словам, средствами ПВО сбит украинский беспилотник в районе населенного пункта Кременная ЛНР.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
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23 октября, 10:24
 
Специальная военная операция на УкраинеКременнаяЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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