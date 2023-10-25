https://ria.ru/20231025/spetsoperatsiya-1905065113.html

На Краснолиманском направлении уничтожили более 125 солдат ВСУ

На Краснолиманском направлении уничтожили более 125 солдат ВСУ - РИА Новости, 25.10.2023

На Краснолиманском направлении уничтожили более 125 солдат ВСУ

Российские войска на краснолиманском направлении подавили более 30 расчетов полевой артиллерии противника, уничтожив пять бронемашин и более 125 украинских... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T05:22

2023-10-25T05:22

2023-10-25T05:22

специальная военная операция на украине

кременная

луганская народная республика

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898656596_0:135:3184:1926_1920x0_80_0_0_f292fd962b4c74c0fd192d31a45a8760.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские войска на краснолиманском направлении подавили более 30 расчетов полевой артиллерии противника, уничтожив пять бронемашин и более 125 украинских военнослужащих, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. По его словам, на краснолиманском направлении в районах Ямполовского и Торского участков действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено огневое поражение штурмовым группам 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Всего поражено более 190 целей противника. "В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 30 расчетов полевой артиллерии. Уничтожено 5 боевых бронированных машин и 4 автомобиля. Потери в живой силе составили более 125 украинских военнослужащих", - сообщил Савчук. Также, по его словам, средствами ПВО сбит украинский беспилотник в районе населенного пункта Кременная ЛНР.

https://ria.ru/20231023/kontrataka-1904600535.html

кременная

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире