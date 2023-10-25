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На Краснолиманском направлении уничтожили более 125 солдат ВСУ
На Краснолиманском направлении уничтожили более 125 солдат ВСУ - РИА Новости, 25.10.2023
На Краснолиманском направлении уничтожили более 125 солдат ВСУ
Российские войска на краснолиманском направлении подавили более 30 расчетов полевой артиллерии противника, уничтожив пять бронемашин и более 125 украинских... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T05:22
2023-10-25T05:22
2023-10-25T05:22
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские войска на краснолиманском направлении подавили более 30 расчетов полевой артиллерии противника, уничтожив пять бронемашин и более 125 украинских военнослужащих, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. По его словам, на краснолиманском направлении в районах Ямполовского и Торского участков действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено огневое поражение штурмовым группам 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Всего поражено более 190 целей противника. "В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 30 расчетов полевой артиллерии. Уничтожено 5 боевых бронированных машин и 4 автомобиля. Потери в живой силе составили более 125 украинских военнослужащих", - сообщил Савчук. Также, по его словам, средствами ПВО сбит украинский беспилотник в районе населенного пункта Кременная ЛНР.
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кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире
На Краснолиманском направлении уничтожили более 125 солдат ВСУ
На Краснолиманском направлении уничтожили пять бронемашин и более 125 солдат ВСУ