Рейтинг@Mail.ru
Совбез ООН проголосует по резолюциям по кризису на Ближнем Востоке в среду - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 25.10.2023 (обновлено: 15:09 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/sovbez-1905167344.html
Совбез ООН проголосует по резолюциям по кризису на Ближнем Востоке в среду
Совбез ООН проголосует по резолюциям по кризису на Ближнем Востоке в среду - РИА Новости, 25.10.2023
Совбез ООН проголосует по резолюциям по кризису на Ближнем Востоке в среду
Голосование по резолюциям США и РФ в СБ ООН по ситуации вокруг Израиля и Газы пройдет в среду в 22.00 мск, сообщило постпредство Бразилии, председательствующее... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:08
2023-10-25T15:09
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
россия
оон
в мире
совет безопасности оон
израиль
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826362296_0:236:3222:2048_1920x0_80_0_0_75ba2ffb20bbfa662d59817de0601c33.jpg
ООН, 25 окт - РИА Новости. Голосование по резолюциям США и РФ в СБ ООН по ситуации вокруг Израиля и Газы пройдет в среду в 22.00 мск, сообщило постпредство Бразилии, председательствующее в Совбезе."Следуя просьбе США, мы назначим голосование по проекту резолюции по ситуации на Ближнем Востоке на 15.00 (22.00 мск)", - сообщило постпредство.Там подтвердили, что вслед за голосованием по американскому проекту пройдет голосование по резолюции России.Ранее США подготовили проект резолюции, в котором говорится, что СБ ООН "однозначно отвергает и осуждает чудовищную террористическую атаку, совершенную ХАМАС и другими террористическими группировками, которая происходила в Израиле, начиная с 7 октября".Документ также подтверждает неотъемлемое право Израиля на индивидуальную и коллективную самооборону. Текст призывает к немедленному и безоговорочному освобождению заложников, "захваченных ХАМАС". Проект призывает к соблюдению международного гуманитарного права, в том числе к защите гражданского населения.Между тем Россия заявила, что не поддержит резолюции США, так как там нет призыва к прекращению огня. Москва в свою очередь подготовила альтернативный проект. Он в частности призывает к немедленному, устойчивому прекращению огня; осуждает нападение ХАМАС 7 октября, а также неизбирательные удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Газе; призывает немедленно отменить предписание жителям Газы переместиться на юг сектора; призывает организовать гуманитарные паузы и гумкоридоры; призывает к немедленному и безоговорочному освобождению гражданских заложников..
https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html
сша
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826362296_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b7d877ff18063e83595aba5f78252cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, россия, оон, в мире, совет безопасности оон, израиль, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Россия, ООН, В мире, Совет Безопасности ООН, Израиль, ХАМАС
Совбез ООН проголосует по резолюциям по кризису на Ближнем Востоке в среду

Совбез ООН проголосует по резолюциям России и США по Ближнему Востоку в среду

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 окт - РИА Новости. Голосование по резолюциям США и РФ в СБ ООН по ситуации вокруг Израиля и Газы пройдет в среду в 22.00 мск, сообщило постпредство Бразилии, председательствующее в Совбезе.
"Следуя просьбе США, мы назначим голосование по проекту резолюции по ситуации на Ближнем Востоке на 15.00 (22.00 мск)", - сообщило постпредство.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем
7 октября, 15:26
Там подтвердили, что вслед за голосованием по американскому проекту пройдет голосование по резолюции России.
Ранее США подготовили проект резолюции, в котором говорится, что СБ ООН "однозначно отвергает и осуждает чудовищную террористическую атаку, совершенную ХАМАС и другими террористическими группировками, которая происходила в Израиле, начиная с 7 октября".
Документ также подтверждает неотъемлемое право Израиля на индивидуальную и коллективную самооборону. Текст призывает к немедленному и безоговорочному освобождению заложников, "захваченных ХАМАС". Проект призывает к соблюдению международного гуманитарного права, в том числе к защите гражданского населения.
Между тем Россия заявила, что не поддержит резолюции США, так как там нет призыва к прекращению огня. Москва в свою очередь подготовила альтернативный проект. Он в частности призывает к немедленному, устойчивому прекращению огня; осуждает нападение ХАМАС 7 октября, а также неизбирательные удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Газе; призывает немедленно отменить предписание жителям Газы переместиться на юг сектора; призывает организовать гуманитарные паузы и гумкоридоры; призывает к немедленному и безоговорочному освобождению гражданских заложников..
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСШАРоссияООНВ миреСовет Безопасности ООНИзраильХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала