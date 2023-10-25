https://ria.ru/20231025/sovbez-1905167344.html
Совбез ООН проголосует по резолюциям по кризису на Ближнем Востоке в среду
Совбез ООН проголосует по резолюциям по кризису на Ближнем Востоке в среду - РИА Новости, 25.10.2023
Совбез ООН проголосует по резолюциям по кризису на Ближнем Востоке в среду
Голосование по резолюциям США и РФ в СБ ООН по ситуации вокруг Израиля и Газы пройдет в среду в 22.00 мск, сообщило постпредство Бразилии, председательствующее... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:08
2023-10-25T15:08
2023-10-25T15:09
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ООН, 25 окт - РИА Новости. Голосование по резолюциям США и РФ в СБ ООН по ситуации вокруг Израиля и Газы пройдет в среду в 22.00 мск, сообщило постпредство Бразилии, председательствующее в Совбезе."Следуя просьбе США, мы назначим голосование по проекту резолюции по ситуации на Ближнем Востоке на 15.00 (22.00 мск)", - сообщило постпредство.Там подтвердили, что вслед за голосованием по американскому проекту пройдет голосование по резолюции России.Ранее США подготовили проект резолюции, в котором говорится, что СБ ООН "однозначно отвергает и осуждает чудовищную террористическую атаку, совершенную ХАМАС и другими террористическими группировками, которая происходила в Израиле, начиная с 7 октября".Документ также подтверждает неотъемлемое право Израиля на индивидуальную и коллективную самооборону. Текст призывает к немедленному и безоговорочному освобождению заложников, "захваченных ХАМАС". Проект призывает к соблюдению международного гуманитарного права, в том числе к защите гражданского населения.Между тем Россия заявила, что не поддержит резолюции США, так как там нет призыва к прекращению огня. Москва в свою очередь подготовила альтернативный проект. Он в частности призывает к немедленному, устойчивому прекращению огня; осуждает нападение ХАМАС 7 октября, а также неизбирательные удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Газе; призывает немедленно отменить предписание жителям Газы переместиться на юг сектора; призывает организовать гуманитарные паузы и гумкоридоры; призывает к немедленному и безоговорочному освобождению гражданских заложников..
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, россия, оон, в мире, совет безопасности оон, израиль, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Россия, ООН, В мире, Совет Безопасности ООН, Израиль, ХАМАС
Совбез ООН проголосует по резолюциям по кризису на Ближнем Востоке в среду
Совбез ООН проголосует по резолюциям России и США по Ближнему Востоку в среду