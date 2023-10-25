https://ria.ru/20231025/sochi-1905216452.html
Эксперт рассказал о загрузке отелей Сочи в новогодние праздники
Эксперт рассказал о загрузке отелей Сочи в новогодние праздники - РИА Новости, 25.10.2023
Эксперт рассказал о загрузке отелей Сочи в новогодние праздники
Загрузка отелей, расположенных в горах Красной Поляны в Сочи, приблизится к 90 процентам в период новогодних каникул, в прибрежной зоне курорта бронирование... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T18:02
2023-10-25T18:02
2023-10-25T18:22
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СОЧИ, 25 окт – РИА Новости. Загрузка отелей, расположенных в горах Красной Поляны в Сочи, приблизится к 90 процентам в период новогодних каникул, в прибрежной зоне курорта бронирование номеров не превысит 60 процентов, считает вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" (АТА) Алексан Мкртчян. По прогнозам сочинских властей, в этом году город планирует встретить почти восемь миллионов туристов – рекорд для курорта. "Конкурентов у Сочи нет. Пожалуй, за исключением каких-то зарубежных курортов морских – Египет, Таиланд, ОАЭ, Куба. Загрузка самая высокая будет в Красной Поляне – там где-то 90 процентов плюс, на втором месте будет Адлер – 65-75 процентов, и среднее по Сочи ближе к Лоо – загрузка будет ниже 60 процентов", – считает Мкртчян. На вопрос, как долго Сочи сможет удерживать такие высокие показатели, эксперт ответил: "До тех пор, пока границы не откроются. Конкурентов в ближайшие годы пока нет. Создать вторую Красную Поляну никто не пытается".
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новости - туризм, сочи, красная поляна, египет, альянс туристических агентств, отдых в россии, коммерческая недвижимость, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Красная Поляна, Египет, Альянс туристических агентств, отдых в России, Коммерческая недвижимость, Туризм
Эксперт рассказал о загрузке отелей Сочи в новогодние праздники
Эксперт: загрузка горных отелей Сочи в новогодние дни достигнет 90 процентов