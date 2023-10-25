Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о загрузке отелей Сочи в новогодние праздники - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:02 25.10.2023 (обновлено: 18:22 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/sochi-1905216452.html
Эксперт рассказал о загрузке отелей Сочи в новогодние праздники
Эксперт рассказал о загрузке отелей Сочи в новогодние праздники - РИА Новости, 25.10.2023
Эксперт рассказал о загрузке отелей Сочи в новогодние праздники
Загрузка отелей, расположенных в горах Красной Поляны в Сочи, приблизится к 90 процентам в период новогодних каникул, в прибрежной зоне курорта бронирование... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T18:02
2023-10-25T18:22
туризм
новости - туризм
сочи
красная поляна
египет
альянс туристических агентств
отдых в россии
коммерческая недвижимость
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841347770_0:144:3251:1973_1920x0_80_0_0_f3843e3648246589d6ac080276a0bf9a.jpg
СОЧИ, 25 окт – РИА Новости. Загрузка отелей, расположенных в горах Красной Поляны в Сочи, приблизится к 90 процентам в период новогодних каникул, в прибрежной зоне курорта бронирование номеров не превысит 60 процентов, считает вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" (АТА) Алексан Мкртчян. По прогнозам сочинских властей, в этом году город планирует встретить почти восемь миллионов туристов – рекорд для курорта. "Конкурентов у Сочи нет. Пожалуй, за исключением каких-то зарубежных курортов морских – Египет, Таиланд, ОАЭ, Куба. Загрузка самая высокая будет в Красной Поляне – там где-то 90 процентов плюс, на втором месте будет Адлер – 65-75 процентов, и среднее по Сочи ближе к Лоо – загрузка будет ниже 60 процентов", – считает Мкртчян. На вопрос, как долго Сочи сможет удерживать такие высокие показатели, эксперт ответил: "До тех пор, пока границы не откроются. Конкурентов в ближайшие годы пока нет. Создать вторую Красную Поляну никто не пытается".
https://ria.ru/20231025/kuba-1905153291.html
сочи
красная поляна
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841347770_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_587288b0125e3bc370caab45ffe336d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, сочи, красная поляна, египет, альянс туристических агентств, отдых в россии, коммерческая недвижимость, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Красная Поляна, Египет, Альянс туристических агентств, отдых в России, Коммерческая недвижимость, Туризм
Эксперт рассказал о загрузке отелей Сочи в новогодние праздники

Эксперт: загрузка горных отелей Сочи в новогодние дни достигнет 90 процентов

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Красная Поляна" в Сочи
Отдыхающие на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на горнолыжном курорте "Красная Поляна" в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 25 окт – РИА Новости. Загрузка отелей, расположенных в горах Красной Поляны в Сочи, приблизится к 90 процентам в период новогодних каникул, в прибрежной зоне курорта бронирование номеров не превысит 60 процентов, считает вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" (АТА) Алексан Мкртчян.
По прогнозам сочинских властей, в этом году город планирует встретить почти восемь миллионов туристов – рекорд для курорта.
"Конкурентов у Сочи нет. Пожалуй, за исключением каких-то зарубежных курортов морских – Египет, Таиланд, ОАЭ, Куба. Загрузка самая высокая будет в Красной Поляне – там где-то 90 процентов плюс, на втором месте будет Адлер – 65-75 процентов, и среднее по Сочи ближе к Лоо – загрузка будет ниже 60 процентов", – считает Мкртчян.
На вопрос, как долго Сочи сможет удерживать такие высокие показатели, эксперт ответил: "До тех пор, пока границы не откроются. Конкурентов в ближайшие годы пока нет. Создать вторую Красную Поляну никто не пытается".
Ретроавтомобили в районе Старая Гавана - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Кубу зимой
25 октября, 15:59
 
ТуризмНовости - ТуризмСочиКрасная ПолянаЕгипетАльянс туристических агентствотдых в РоссииКоммерческая недвижимостьТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала