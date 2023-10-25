https://ria.ru/20231025/smartfony-1904974539.html

Представлен обзор доступности смартфонов для незрячих

Представлен обзор доступности смартфонов для незрячих - РИА Новости, 25.10.2023

Представлен обзор доступности смартфонов для незрячих

Новый раздел, посвященный доступности мобильных устройств на базе "Андроид", открыт на сайте онлайн-курса по цифровой грамотности для детей и подростков с... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T14:30

2023-10-25T14:30

2023-10-25T14:30

общество

технологии

билайн

смартфоны

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Новый раздел, посвященный доступности мобильных устройств на базе "Андроид", открыт на сайте онлайн-курса по цифровой грамотности для детей и подростков с нарушениями зрения, подготовленного экспертами инклюзивного проекта Everland ("Эверленд") и билайн, сообщает пресс-служба мобильного оператора.Эксперты провели тестирование и оценку пяти смартфонов ведущих производителей разных ценовых сегментов, популярных среди незрячих пользователей: Realme 10 ("Риалми"), Xiaomi 11T ("Сяоми"), Poco F5 ("Поко"), Samsung Galaxy S22 ("Самсунг Гэлэкси"), Samsung Galaxy A53. Оценивались такие показатели как эргономика, первичный запуск устройства и стартовая настройка, удобство запуска и настройки синтезатора речи и других приложений, отклик экрана на жесты, возможность самостоятельной настройки начинающим пользователем."Результаты тестирования показали, что все участвующие в обзоре смартфоны сложны для самостоятельной настройки незрячими пользователями. Дальнейшая работа устройств зависит от индивидуальных настроек пользователя – сделать их удобными для пользователей с нарушениями зрения возможно", - говорится в сообщении.Онлайн-курс по использованию цифровых технологий для детей и подростков с нарушениями зрения был запущен в июне 2023 года. Задача курса – помочь незрячим детям и подросткам освоить цифровые программы и ассистивные устройства, которые позволят им свободно пользоваться компьютером и смартфоном для учебы, общения, перемещения по городу и самых разных бытовых задач; научить безопасности в цифровой среде, а также рассказать о перспективах цифровых профессий для людей с нарушениями зрения.За 6 месяцев работы платформы более 400 детей и взрослых с нарушениями зрения прошли обучение по программам курса, 150 человек получили помощь профессиональных кураторов, а всего материалами курса воспользовалось почти 4 тысячи человек."Цифровые технологии - важная составляющая современного детства. Мы убеждены, что дети с инвалидностью не должны испытывать ограничения в доступе к важным составляющим жизни — это и игры, и общение, и учеба, и возможности самореализации", - приводится в сообщении комментарий вице-президента по коммуникациям и устойчивому развитию билайна Софьи Ивановой.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, технологии, билайн, смартфоны