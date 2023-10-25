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В этом году на военную службу поступили 385 тысяч человек, сообщил Медведев - РИА Новости, 25.10.2023
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17:35 25.10.2023 (обновлено: 17:41 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/sluzhba-1905211028.html
В этом году на военную службу поступили 385 тысяч человек, сообщил Медведев
В этом году на военную службу поступили 385 тысяч человек, сообщил Медведев - РИА Новости, 25.10.2023
В этом году на военную службу поступили 385 тысяч человек, сообщил Медведев
Почти 385 тысяч человек поступили на военную службу в интересах объединенной группировки войск с начала 2023 года, из них 305 тысяч - контрактники, около 80... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:35
2023-10-25T17:41
дмитрий медведев
вооруженные силы рф
россия
безопасность
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Почти 385 тысяч человек поступили на военную службу в интересах объединенной группировки войск с начала 2023 года, из них 305 тысяч - контрактники, около 80 тысяч - добровольцы, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.&quot;По данным министерства обороны, с 1 января по 25 октября текущего года в интересах объединенной группировки войск на военную службу поступило практически 385 тысяч человек, из них 305 тысяч - это военнослужащие, зачисленные по контракту на военную службу, и около 80 тысяч - это добровольцы&quot;, - сказал Медведев на совещании о комплектовании ВС РФ военнослужащими по контракту в 2024 году.Видеозапись с совещания опубликована в Telegram-канале Медведева.
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дмитрий медведев, вооруженные силы рф, россия, безопасность
Дмитрий Медведев, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
В этом году на военную службу поступили 385 тысяч человек, сообщил Медведев

Медведев: с начала 2023 года на военную службу поступили 385 тысяч человек

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкДобровольцы на тренировке
Добровольцы на тренировке - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Добровольцы на тренировке. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Почти 385 тысяч человек поступили на военную службу в интересах объединенной группировки войск с начала 2023 года, из них 305 тысяч - контрактники, около 80 тысяч - добровольцы, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«

"По данным министерства обороны, с 1 января по 25 октября текущего года в интересах объединенной группировки войск на военную службу поступило практически 385 тысяч человек, из них 305 тысяч - это военнослужащие, зачисленные по контракту на военную службу, и около 80 тысяч - это добровольцы", - сказал Медведев на совещании о комплектовании ВС РФ военнослужащими по контракту в 2024 году.

Видеозапись с совещания опубликована в Telegram-канале Медведева.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Путин решил продолжить работу по доукомплектованию ВС контрактниками
25 октября, 17:29
 
Дмитрий МедведевВооруженные силы РФРоссияБезопасность
 
 
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