https://ria.ru/20231025/sluzhba-1905211028.html
В этом году на военную службу поступили 385 тысяч человек, сообщил Медведев
В этом году на военную службу поступили 385 тысяч человек, сообщил Медведев - РИА Новости, 25.10.2023
В этом году на военную службу поступили 385 тысяч человек, сообщил Медведев
Почти 385 тысяч человек поступили на военную службу в интересах объединенной группировки войск с начала 2023 года, из них 305 тысяч - контрактники, около 80... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:35
2023-10-25T17:35
2023-10-25T17:41
дмитрий медведев
вооруженные силы рф
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887807309_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d85ef9dc6c469152755af5721387422a.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Почти 385 тысяч человек поступили на военную службу в интересах объединенной группировки войск с начала 2023 года, из них 305 тысяч - контрактники, около 80 тысяч - добровольцы, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."По данным министерства обороны, с 1 января по 25 октября текущего года в интересах объединенной группировки войск на военную службу поступило практически 385 тысяч человек, из них 305 тысяч - это военнослужащие, зачисленные по контракту на военную службу, и около 80 тысяч - это добровольцы", - сказал Медведев на совещании о комплектовании ВС РФ военнослужащими по контракту в 2024 году.Видеозапись с совещания опубликована в Telegram-канале Медведева.
https://ria.ru/20231025/kontraktniki-1905207910.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887807309_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_9229eb202dc71c18f1ec3cfa916f57f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, вооруженные силы рф, россия, безопасность
Дмитрий Медведев, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
В этом году на военную службу поступили 385 тысяч человек, сообщил Медведев
Медведев: с начала 2023 года на военную службу поступили 385 тысяч человек