https://ria.ru/20231025/sluzhba-1905211028.html

В этом году на военную службу поступили 385 тысяч человек, сообщил Медведев

В этом году на военную службу поступили 385 тысяч человек, сообщил Медведев - РИА Новости, 25.10.2023

В этом году на военную службу поступили 385 тысяч человек, сообщил Медведев

Почти 385 тысяч человек поступили на военную службу в интересах объединенной группировки войск с начала 2023 года, из них 305 тысяч - контрактники, около 80... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T17:35

2023-10-25T17:35

2023-10-25T17:41

дмитрий медведев

вооруженные силы рф

россия

безопасность

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Почти 385 тысяч человек поступили на военную службу в интересах объединенной группировки войск с начала 2023 года, из них 305 тысяч - контрактники, около 80 тысяч - добровольцы, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."По данным министерства обороны, с 1 января по 25 октября текущего года в интересах объединенной группировки войск на военную службу поступило практически 385 тысяч человек, из них 305 тысяч - это военнослужащие, зачисленные по контракту на военную службу, и около 80 тысяч - это добровольцы", - сказал Медведев на совещании о комплектовании ВС РФ военнослужащими по контракту в 2024 году.Видеозапись с совещания опубликована в Telegram-канале Медведева.

https://ria.ru/20231025/kontraktniki-1905207910.html

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Наталья Макарова

дмитрий медведев, вооруженные силы рф, россия, безопасность