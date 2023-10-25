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В ГД внесли проект о скидках на высшее образование для служивших в армии - РИА Новости, 25.10.2023
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14:55 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/skidki-1905164017.html
В ГД внесли проект о скидках на высшее образование для служивших в армии
В ГД внесли проект о скидках на высшее образование для служивших в армии - РИА Новости, 25.10.2023
В ГД внесли проект о скидках на высшее образование для служивших в армии
Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков внесли на рассмотрение нижней палаты парламента... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T14:55
2023-10-25T14:55
госдума рф
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
владислав даванков
образование - общество
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о 50% скидке на стоимость обучения по программам бакалавриата и специалитета для граждан, прошедших военную службу по призыву или по контракту, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам бакалавриата или специалитета в размере половины суммы стоимости образовательных услуг для граждан, прошедших военную службу по призыву или военную службу по контракту, с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Правила предоставления бюджетных ассигнований образовательным организациям утверждаются правительством РФ", - отмечается в законопроекте. Также законопроектом предлагается предоставить право прошедшим военную службу по призыву или по контракту бесплатно обучаться в магистратуре, даже при отсутствии свободных бюджетных мест. "Сегодня у контрактников очень достойная зарплата. Важно, чтобы после завершения службы они могли обеспечить себе такой же хороший уровень дохода. А если у отслужившего уже есть высшее образование, и он хочет дальше заниматься научной деятельностью, магистратура для него должна быть бесплатной. Такие кадры нужны нашей науке", – сказал Даванков. Нечаев, в свою очередь, отметил, что государство должно идти навстречу военным и предлагать льготы и перспективы, тогда срочная служба станет более привлекательной, будет давать путевку в жизнь и поможет строить дальнейшую карьеру. "Соответственно, принятие законопроекта может повлечь дополнительные расходы бюджетов бюджетной системы РФ в размере 7,4 миллиарда рублей (90 750 тысяч человек * 81 487 рубля). Согласно "Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" (утв. Минфином России) доходы бюджетов бюджетной системы РФ в 2024 году составят 66 813 миллиардов рублей. Таким образом, реализация законопроекта потребует 0,01% от всех доходов бюджетной системы. Указанные бюджетные средства должны быть учтены при принятии федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", - написано в законопроекте.
https://ria.ru/20230601/kontrakt-1875541485.html
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госдума рф, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), владислав даванков, образование - общество
Госдума РФ, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Владислав Даванков, Образование - Общество
В ГД внесли проект о скидках на высшее образование для служивших в армии

В Госдуму внесли проект о скидках на высшее образование для служивших в армии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о 50% скидке на стоимость обучения по программам бакалавриата и специалитета для граждан, прошедших военную службу по призыву или по контракту, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
"Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам бакалавриата или специалитета в размере половины суммы стоимости образовательных услуг для граждан, прошедших военную службу по призыву или военную службу по контракту, с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Правила предоставления бюджетных ассигнований образовательным организациям утверждаются правительством РФ", - отмечается в законопроекте.
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Также законопроектом предлагается предоставить право прошедшим военную службу по призыву или по контракту бесплатно обучаться в магистратуре, даже при отсутствии свободных бюджетных мест.
"Сегодня у контрактников очень достойная зарплата. Важно, чтобы после завершения службы они могли обеспечить себе такой же хороший уровень дохода. А если у отслужившего уже есть высшее образование, и он хочет дальше заниматься научной деятельностью, магистратура для него должна быть бесплатной. Такие кадры нужны нашей науке", – сказал Даванков.
Нечаев, в свою очередь, отметил, что государство должно идти навстречу военным и предлагать льготы и перспективы, тогда срочная служба станет более привлекательной, будет давать путевку в жизнь и поможет строить дальнейшую карьеру.
"Соответственно, принятие законопроекта может повлечь дополнительные расходы бюджетов бюджетной системы РФ в размере 7,4 миллиарда рублей (90 750 тысяч человек * 81 487 рубля). Согласно "Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" (утв. Минфином России) доходы бюджетов бюджетной системы РФ в 2024 году составят 66 813 миллиардов рублей. Таким образом, реализация законопроекта потребует 0,01% от всех доходов бюджетной системы. Указанные бюджетные средства должны быть учтены при принятии федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", - написано в законопроекте.
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