https://ria.ru/20231025/situatsiya-1905252092.html

Путин заявил, что ситуация в Израиле касается и России

Путин заявил, что ситуация в Израиле касается и России - РИА Новости, 25.10.2023

Путин заявил, что ситуация в Израиле касается и России

Ситуация на Ближнем Востоке касается и России, в стране с тревогой и болью следят за событиями на святой земле, которая имеет сакральное значение для христиан,... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T20:30

2023-10-25T20:30

2023-10-25T22:20

израиль

россия

ближний восток

владимир путин

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

хамас

оон

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке касается и России, в стране с тревогой и болью следят за событиями на святой земле, которая имеет сакральное значение для христиан, мусульман и иудеев, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотел поговорить с вами о событиях на Ближнем Востоке, в некоторых других регионах мира, но прежде всего, конечно, на Ближнем Востоке. Потому что это нас касается. Это касается нас. Все мы с тревогой и с болью в сердце следим за трагической ситуацией на святой земле, которая имеет сакральное значение для христиан, мусульман, иудеев, для последователей крупнейших традиционных мировых религий. И новый виток палестино-израильского конфликта уже унес тысячи жизней", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями религиозных организаций.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231025/pozitsiya-1905253119.html

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израиль

россия

ближний восток

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израиль, россия, ближний восток, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, хамас, оон