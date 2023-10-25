https://ria.ru/20231025/siriya-1905264517.html
ВКС России нанесли два авиаудара по боевикам в Сирии
ВКС России нанесли два авиаудара по боевикам в Сирии - РИА Новости, 25.10.2023
ВКС России нанесли два авиаудара по боевикам в Сирии
ВКС России нанесли в Сирии два авиаудара по местам скопления живой силы и техники боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск,... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T22:23
2023-10-25T22:23
2023-10-25T22:52
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ВКС России нанесли в Сирии два авиаудара по местам скопления живой силы и техники боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "ВКС России нанесли два авиационных удара по местам скопления живой силы и техники боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск", - заявил Кулить на брифинге.
https://ria.ru/20231024/aviaudary-1905047429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сирия, воздушно-космические силы россии, центр примирения враждующих сторон в сирии
Война в Сирии, В мире, Россия, Сирия, Воздушно-космические силы России, Центр примирения враждующих сторон в Сирии
ВКС России нанесли два авиаудара по боевикам в Сирии
ЦПВС: ВКС нанесли 2 авиаудара по скоплению техники и живой силы боевиков в Сирии