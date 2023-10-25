https://ria.ru/20231025/siriya-1905264517.html

ВКС России нанесли два авиаудара по боевикам в Сирии

ВКС России нанесли два авиаудара по боевикам в Сирии - РИА Новости, 25.10.2023

ВКС России нанесли два авиаудара по боевикам в Сирии

ВКС России нанесли в Сирии два авиаудара по местам скопления живой силы и техники боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск,... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T22:23

2023-10-25T22:23

2023-10-25T22:52

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сирия

воздушно-космические силы россии

центр примирения враждующих сторон в сирии

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ВКС России нанесли в Сирии два авиаудара по местам скопления живой силы и техники боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "ВКС России нанесли два авиационных удара по местам скопления живой силы и техники боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск", - заявил Кулить на брифинге.

https://ria.ru/20231024/aviaudary-1905047429.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сирия, воздушно-космические силы россии, центр примирения враждующих сторон в сирии