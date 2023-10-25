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ВКС России нанесли два авиаудара по боевикам в Сирии - РИА Новости, 25.10.2023
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
22:23 25.10.2023 (обновлено: 22:52 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/siriya-1905264517.html
ВКС России нанесли два авиаудара по боевикам в Сирии
ВКС России нанесли два авиаудара по боевикам в Сирии - РИА Новости, 25.10.2023
ВКС России нанесли два авиаудара по боевикам в Сирии
ВКС России нанесли в Сирии два авиаудара по местам скопления живой силы и техники боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск,... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T22:23
2023-10-25T22:52
война в сирии
в мире
россия
сирия
воздушно-космические силы россии
центр примирения враждующих сторон в сирии
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ВКС России нанесли в Сирии два авиаудара по местам скопления живой силы и техники боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "ВКС России нанесли два авиационных удара по местам скопления живой силы и техники боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск", - заявил Кулить на брифинге.
https://ria.ru/20231024/aviaudary-1905047429.html
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в мире, россия, сирия, воздушно-космические силы россии, центр примирения враждующих сторон в сирии
Война в Сирии, В мире, Россия, Сирия, Воздушно-космические силы России, Центр примирения враждующих сторон в Сирии
ВКС России нанесли два авиаудара по боевикам в Сирии

ЦПВС: ВКС нанесли 2 авиаудара по скоплению техники и живой силы боевиков в Сирии

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкБомбардировщики-ракетоносцы Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России во время нанесения авиаудара по объектам ИГ* в Сирии
Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России во время нанесения авиаудара по объектам ИГ* в Сирии - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России во время нанесения авиаудара по объектам ИГ* в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ВКС России нанесли в Сирии два авиаудара по местам скопления живой силы и техники боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
«
"ВКС России нанесли два авиационных удара по местам скопления живой силы и техники боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск", - заявил Кулить на брифинге.
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24 октября, 22:40
 
Война в СирииВ миреРоссияСирияВоздушно-космические силы РоссииЦентр примирения враждующих сторон в Сирии
 
 
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