https://ria.ru/20231025/siriya-1905076105.html

Восемь сирийских военных погибли при израильских авиаударах

Восемь сирийских военных погибли при израильских авиаударах - РИА Новости, 25.10.2023

Восемь сирийских военных погибли при израильских авиаударах

Восемь сирийских военных погибли, семь ранены при израильских авиаударах по военным позициям в провинции Дераа на юге Сирии, заявило министерство обороны САР. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T09:00

2023-10-25T09:00

2023-10-25T09:06

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сирия

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 25 окт - РИА Новости. Восемь сирийских военных погибли, семь ранены при израильских авиаударах по военным позициям в провинции Дераа на юге Сирии, заявило министерство обороны САР.Ранее армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по военной инфраструктуре сирийской армии."Сегодня приблизительно в 01.45 (совпадает с мск) израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по ряду военных позиций в провинции Дераа. В результате восемь военных погибли, еще семь пострадали, нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии.

https://ria.ru/20231025/izrail-1905076209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, юг, сирия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году