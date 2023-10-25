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Восемь сирийских военных погибли при израильских авиаударах - РИА Новости, 25.10.2023
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09:00 25.10.2023 (обновлено: 09:06 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/siriya-1905076105.html
Восемь сирийских военных погибли при израильских авиаударах
Восемь сирийских военных погибли при израильских авиаударах - РИА Новости, 25.10.2023
Восемь сирийских военных погибли при израильских авиаударах
Восемь сирийских военных погибли, семь ранены при израильских авиаударах по военным позициям в провинции Дераа на юге Сирии, заявило министерство обороны САР. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T09:00
2023-10-25T09:06
в мире
юг
сирия
израиль
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КАИР, 25 окт - РИА Новости. Восемь сирийских военных погибли, семь ранены при израильских авиаударах по военным позициям в провинции Дераа на юге Сирии, заявило министерство обороны САР.Ранее армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по военной инфраструктуре сирийской армии."Сегодня приблизительно в 01.45 (совпадает с мск) израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по ряду военных позиций в провинции Дераа. В результате восемь военных погибли, еще семь пострадали, нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
https://ria.ru/20231025/izrail-1905076209.html
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в мире, юг, сирия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Юг, Сирия, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Восемь сирийских военных погибли при израильских авиаударах

Восемь сирийских военных погибли при израильских авиаударах в провинции Дераа

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкСирийский военный
Сирийский военный - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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КАИР, 25 окт - РИА Новости. Восемь сирийских военных погибли, семь ранены при израильских авиаударах по военным позициям в провинции Дераа на юге Сирии, заявило министерство обороны САР.
Ранее армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по военной инфраструктуре сирийской армии.
"Сегодня приблизительно в 01.45 (совпадает с мск) израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по ряду военных позиций в провинции Дераа. В результате восемь военных погибли, еще семь пострадали, нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
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