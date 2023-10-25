https://ria.ru/20231025/singapur-1905146383.html

Посольство России в Сингапуре обвинило местную газету в предвзятости

Посольство России в Сингапуре обвинило местную газету в предвзятости - РИА Новости, 25.10.2023

Посольство России в Сингапуре обвинило местную газету в предвзятости

Посольство России в Сингапуре обвинило крупную местную газету Straits Times в предвзятом и однополярном отношении к глобальным проблемам за недавнее статьи... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T13:52

2023-10-25T13:52

2023-10-25T13:52

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Посольство России в Сингапуре обвинило крупную местную газету Straits Times в предвзятом и однополярном отношении к глобальным проблемам за недавнее статьи издания об украинской и американской проблематике. Российская дипмиссия написала у себя в Telegram-канале, что недавние статьи Straits Times "Являются ли США по-прежнему "незаменимой" державой?" и "Не забывайте о конфликте на Украине" показывают "неспособность их авторов отойти от избитых западных нарративов и перестать смотреть на современные геополитические проблемы через предвзятую призму сторонников однополярного мирового порядка". "Фундаментальная ошибка и непонимание реальной природы украинского кризиса привели (Straits Times - ред.) к выводу, что действия России на Украине вызваны некими "имперскими устремлениями". Единственные подковерные "имперские устремления" - это устремления США", - отметило посольство России. Дипмиссия также подчеркнула, что признаком "банкротства" сегодняшней внешней политики США является саботаж ООН путем "продвижения корыстных политических целей", а также "систематическая неспособность и нежелание удовлетворить потребности уязвимых слоев населения" - будь то лишенные религии и языка русские на Украине или палестинцы, лишенные собственной государственности. "Вашингтон желает сформировать глобальный порядок, но в состоянии ли он добиться этого, учитывая его неуважение к суверенитету и законным интересам других?.. Горький ответ для США и их партнеров-единомышленников лежит перед глазами – новый мировой порядок уже формируется. Крупные державы, такие как Россия, Китай, Индия и другие, объединили свои усилия, основываясь на ценностях равенства и взаимного уважения, отвергая попытки "Большой семерки" навязать свою волю всему миру… Это поезд в будущее, который США пропустили", - заключило диппредставительство РФ.

https://ria.ru/20231005/politika-1900790798.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, сша, сингапур (город), оон