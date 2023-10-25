https://ria.ru/20231025/shiny-1905194994.html

"Автодор" порекомендовал автомобилистам поменять сезонную резину

"Автодор" порекомендовал автомобилистам поменять сезонную резину - РИА Новости, 25.10.2023

"Автодор" порекомендовал автомобилистам поменять сезонную резину

"Автодор" рекомендовал автомобилистам поменять летнюю резину на зимнюю в связи со снегопадами, которые согласно прогнозам синоптиков в четверг ожидаются в... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T16:44

2023-10-25T16:44

2023-10-25T16:44

общество

авто

воронежская область

московская область (подмосковье)

автодор

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. "Автодор" рекомендовал автомобилистам поменять летнюю резину на зимнюю в связи со снегопадами, которые согласно прогнозам синоптиков в четверг ожидаются в Московской, Брянской, Калужской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях, говорится в сообщении госкомпании в Telegram-канале. "В четверг Московскую область накроет снегопад. Непогода придет к вечеру 26 октября. Напоминаем водителям о том, что пора поменять сезонную резину… На М-3 "Украина" и М-4 "Дон" в Брянской, Калужской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях по прогнозу ожидается сильный снегопад", - сообщили в "Автодоре". "Если снег застанет вас в дороге, будьте предельно внимательны и аккуратны за рулем. Избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и следуйте указаниям на дорожных инфотабло", - добавили в госкомпании. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева" и ЦКАД. Новый флагманский проект госкомпании - трасса М-12 Москва-Казань, движение по которой планируется полностью открыть в конце 2023 года.

https://ria.ru/20231024/gon-1904870132.html

воронежская область

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, воронежская область, московская область (подмосковье), автодор