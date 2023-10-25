https://ria.ru/20231025/shiny-1905194994.html
"Автодор" порекомендовал автомобилистам поменять сезонную резину
"Автодор" порекомендовал автомобилистам поменять сезонную резину - РИА Новости, 25.10.2023
"Автодор" порекомендовал автомобилистам поменять сезонную резину
"Автодор" рекомендовал автомобилистам поменять летнюю резину на зимнюю в связи со снегопадами, которые согласно прогнозам синоптиков в четверг ожидаются в... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T16:44
2023-10-25T16:44
2023-10-25T16:44
общество
авто
воронежская область
московская область (подмосковье)
автодор
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. "Автодор" рекомендовал автомобилистам поменять летнюю резину на зимнюю в связи со снегопадами, которые согласно прогнозам синоптиков в четверг ожидаются в Московской, Брянской, Калужской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях, говорится в сообщении госкомпании в Telegram-канале. "В четверг Московскую область накроет снегопад. Непогода придет к вечеру 26 октября. Напоминаем водителям о том, что пора поменять сезонную резину… На М-3 "Украина" и М-4 "Дон" в Брянской, Калужской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях по прогнозу ожидается сильный снегопад", - сообщили в "Автодоре". "Если снег застанет вас в дороге, будьте предельно внимательны и аккуратны за рулем. Избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и следуйте указаниям на дорожных инфотабло", - добавили в госкомпании. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева" и ЦКАД. Новый флагманский проект госкомпании - трасса М-12 Москва-Казань, движение по которой планируется полностью открыть в конце 2023 года.
https://ria.ru/20231024/gon-1904870132.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, воронежская область, московская область (подмосковье), автодор
Общество, Авто, Воронежская область, Московская область (Подмосковье), Автодор
"Автодор" порекомендовал автомобилистам поменять сезонную резину
"Автодор" порекомендовал поменять шины на зимние из-за ожидающихся снегопадов