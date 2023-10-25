https://ria.ru/20231025/sber-1905231902.html

Сборы СберСтрахования жизни в 2023 году составят 261 миллиард рублей

Сборы СберСтрахования жизни в 2023 году составят 261 миллиард рублей - РИА Новости, 25.10.2023

Сборы СберСтрахования жизни в 2023 году составят 261 миллиард рублей

Сборы СберСтрахования жизни в 2023 году, по предварительным прогнозам, вырастут на 55% и составят 261 миллиард рублей. Об этом заявил управляющий директор... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T18:55

2023-10-25T18:55

2023-10-25T18:55

пресс-релизы

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МОСКВА, 25 окт - Пресс-служба ПАО "Сбербанк". Сборы СберСтрахования жизни в 2023 году, по предварительным прогнозам, вырастут на 55% и составят 261 миллиард рублей. Об этом заявил управляющий директор компании Евгений Щекланов на Форуме лидеров страхового рынка.Большая часть сборов — 108,5 миллиарда рублей — традиционно придется на программы накопительного страхования жизни (НСЖ), 87,9 миллиарда рублей — на рисковое страхование жизни. Ещё 64,6 миллиарда рублей — на программы страхования с инвестиционным доходом на базе unit-linked" Управляемый капитал".Евгений Щекланов, управляющий директор СберСтрахования жизни:"Переход от ИСЖ к программам на базе unit-linked-решений неизбежен, и именно он будет двигать рынок вперёд. Доказывает это и интерес россиян к таким продуктам: сборы СберСтрахования жизни по программам страхования с инвестиционным доходом за год выросли на 280% — с 17 до 64,6 миллиарда рублей. За прошедший год регулятор, Банк России и Минфин много сделали для законопроекта о ДСЖ. И сейчас мы ожидаем, что новый продукт займёт нишу инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Долевое страхование жизни (ДСЖ) обладает тремя важными критериями — прозрачностью, понятностью, простотой. Эти критерии будут способствовать как трансформации рынка страхования, так и возврату доверия потребителей к инвестиционным продуктам в страховой оболочке".Кроме того, как отметил Евгений Щекланов, ещё одним драйвером развития рынка страхования жизни будет создание продуктов, которые отвечают интересам потребителей. Достичь этого можно улучшением сервиса и увеличением выплат по продуктам страхования жизни.СберСтрахование жизни осуществляет львиную долю выплат по рисковому страхованию жизни в России — 87,5% от общего объёма. В I полугодии 2023 года в трудной жизненной ситуации компания помогла 70 тысяч семей.СберСтрахование жизни — бессменный лидер рынка страхования жизни по сборам и выплатам (в 2022 году доля рынка составила 30% и 41%, соответственно). Второй год подряд компания получает премию Wealth Navigator как лучшая страховая компания. Продукты и сервисы компании удостоены наград CX WORLD AWARDS, Investment Leaders Forum & Award и прочих.Форумлидеров страхового рынка — это прямой диалог руководителей страховых компаний, собирающих 90% всей премии в стране, главных страховых регуляторов и всех тех, кто задаёт векторы развития российского страхования. Организаторы — Агентство страховых новостей и аналитический центр БизнесДром. СберСтрахование жизни — партнёр форума.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы