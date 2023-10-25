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Источник раскрыл содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 25.10.2023
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17:49 25.10.2023 (обновлено: 17:58 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/sanktsii-1905220449.html
Источник раскрыл содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС
Источник раскрыл содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 25.10.2023
Источник раскрыл содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС
ЕС продолжает работу над 12-м пакетом санкций против РФ, он может включить алмазы и расширение списков товаров двойного назначения, сообщил журналистам в... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:49
2023-10-25T17:58
россия
евросоюз
брюссель
украина
g7
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БРЮССЕЛЬ, 25 окт - РИА Новости. ЕС продолжает работу над 12-м пакетом санкций против РФ, он может включить алмазы и расширение списков товаров двойного назначения, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Что касается следующего пакета санкций, то дискуссии продолжаются. Мы ожидаем, что будут отражены результаты работы в G7 по алмазам. Также (в ходе обсуждений - ред.) упоминался алюминий", - сообщил он.По его словам, кроме того, идет обсуждение новых списков товаров двойного назначения. "В этом вопросе идет работа с представителями Украины о компонентах, которые они обнаруживают (на поле боя - ред.)". "Мы также сконцентрируемся на противодействии обходу санкций", - добавил он.
https://ria.ru/20231024/peskov-1904891001.html
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россия, евросоюз, брюссель, украина, g7
Россия, Евросоюз, Брюссель, Украина, G7
Источник раскрыл содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС

ЕС может включить алмазы в 12-й пакет антироссийских санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 25 окт - РИА Новости. ЕС продолжает работу над 12-м пакетом санкций против РФ, он может включить алмазы и расширение списков товаров двойного назначения, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Что касается следующего пакета санкций, то дискуссии продолжаются. Мы ожидаем, что будут отражены результаты работы в G7 по алмазам. Также (в ходе обсуждений - ред.) упоминался алюминий", - сообщил он.
По его словам, кроме того, идет обсуждение новых списков товаров двойного назначения. "В этом вопросе идет работа с представителями Украины о компонентах, которые они обнаруживают (на поле боя - ред.)". "Мы также сконцентрируемся на противодействии обходу санкций", - добавил он.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
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РоссияЕвросоюзБрюссельУкраинаG7
 
 
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