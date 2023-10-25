https://ria.ru/20231025/sandu-1905251075.html

Санду опасается внешнего вмешательства в местные выборы в Молдавии

Санду опасается внешнего вмешательства в местные выборы в Молдавии - РИА Новости, 25.10.2023

Санду опасается внешнего вмешательства в местные выборы в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду опасается внешнего вмешательства в выборы местных органов власти республики, сообщает в среду пресс-служба молдавского лидера. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T20:27

2023-10-25T20:27

2023-10-25T20:27

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КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду опасается внешнего вмешательства в выборы местных органов власти республики, сообщает в среду пресс-служба молдавского лидера. Санду встретилась в среду с делегацией Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), которая прибыла в рамках миссии наблюдателей. Местные выборы состоятся в республике 5 ноября. "Глава государства говорила о риске иностранного вмешательства в местные выборы, проблеме незаконного финансирования предвыборных кампаний и попытках подкупа кандидатов и избирателей. Президент Санду призвала наблюдателей ENEMO уделять особое внимание этим действиям, ставящим под угрозу свободные и честные выборы", - отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента Молдавии. Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями. Обострение ситуации началось летом, когда конституционный суд постановил признать оппозиционную партию "Шор" неконституционной. Депутаты ПДС внесли поправку в избирательный кодекс, которая лишает членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. Конституционный суд в сентябре приостановил действие этой поправки и признал запрет парламента незаконным. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям в начале октября установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, признанным неконституционными. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство, а президент Санду своим указом их одобрила. При этом ЦИК Молдавии сообщил, что проект заключения на внесение изменений в избирательный кодекс Молдавии, запрещающих баллотироваться на выборах представителям признанной неконституционной партии, не был одобрен, поскольку не набрал большинства голосов. Тем не менее ЦИК составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах. На этом фоне в стране начались аресты оппозиционных лидеров под предлогом якобы совершенных ими финансовых преступлений. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20231017/moldaviya-1903397179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, россия, майя санду, enemo