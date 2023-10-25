https://ria.ru/20231025/samolet-1905217407.html

Летевший на Алтай самолет пришлось экстренно снижать из-за неполадок

Летевший на Алтай самолет пришлось экстренно снижать из-за неполадок - РИА Новости, 25.10.2023

Летевший на Алтай самолет пришлось экстренно снижать из-за неполадок

Летевший из Новосибирска в Горно-Алтайск самолёт пришлось экстренно снижать из-за неполадок, обошлось без пострадавших, Западно-Сибирская транспортная... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T17:45

2023-10-25T17:45

2023-10-25T17:45

происшествия

горно-алтайск

новосибирск

западно-сибирская транспортная прокуратура

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БАРНАУЛ, 25 окт - РИА Новости. Летевший из Новосибирска в Горно-Алтайск самолёт пришлось экстренно снижать из-за неполадок, обошлось без пострадавших, Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства. "В ходе выполнения рейса Новосибирск - Горно-Алтайск экипаж воздушного судна авиакомпании "Сибирь" принял решение о снижении эшелона следования из-за срабатывания сигнализации, связанной с некорректной работой системы наддува воздушного судна. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме в пункте назначения – в аэропорту Горно-Алтайска. В результате события опасных последствий не наступило… Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении. ЧП произошло в среду около 11 часов местного времени (около 7 часов утра мск). Уточняется, что прокуратура устанавливает обстоятельства авиационного инцидента.

https://ria.ru/20231024/samolet-1904841980.html

горно-алтайск

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, горно-алтайск, новосибирск, западно-сибирская транспортная прокуратура