https://ria.ru/20231025/samolet-1905217407.html
Летевший на Алтай самолет пришлось экстренно снижать из-за неполадок
Летевший на Алтай самолет пришлось экстренно снижать из-за неполадок - РИА Новости, 25.10.2023
Летевший на Алтай самолет пришлось экстренно снижать из-за неполадок
Летевший из Новосибирска в Горно-Алтайск самолёт пришлось экстренно снижать из-за неполадок, обошлось без пострадавших, Западно-Сибирская транспортная... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:45
2023-10-25T17:45
2023-10-25T17:45
происшествия
горно-алтайск
новосибирск
западно-сибирская транспортная прокуратура
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БАРНАУЛ, 25 окт - РИА Новости. Летевший из Новосибирска в Горно-Алтайск самолёт пришлось экстренно снижать из-за неполадок, обошлось без пострадавших, Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства. "В ходе выполнения рейса Новосибирск - Горно-Алтайск экипаж воздушного судна авиакомпании "Сибирь" принял решение о снижении эшелона следования из-за срабатывания сигнализации, связанной с некорректной работой системы наддува воздушного судна. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме в пункте назначения – в аэропорту Горно-Алтайска. В результате события опасных последствий не наступило… Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении. ЧП произошло в среду около 11 часов местного времени (около 7 часов утра мск). Уточняется, что прокуратура устанавливает обстоятельства авиационного инцидента.
https://ria.ru/20231024/samolet-1904841980.html
горно-алтайск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горно-алтайск, новосибирск, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Горно-Алтайск, Новосибирск, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Летевший на Алтай самолет пришлось экстренно снижать из-за неполадок
Летевший в Горно-Алтайск самолет пришлось экстренно снижать из-за неполадок