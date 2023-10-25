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Летевший на Алтай самолет пришлось экстренно снижать из-за неполадок - РИА Новости, 25.10.2023
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17:45 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/samolet-1905217407.html
Летевший на Алтай самолет пришлось экстренно снижать из-за неполадок
Летевший на Алтай самолет пришлось экстренно снижать из-за неполадок - РИА Новости, 25.10.2023
Летевший на Алтай самолет пришлось экстренно снижать из-за неполадок
Летевший из Новосибирска в Горно-Алтайск самолёт пришлось экстренно снижать из-за неполадок, обошлось без пострадавших, Западно-Сибирская транспортная... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:45
2023-10-25T17:45
происшествия
горно-алтайск
новосибирск
западно-сибирская транспортная прокуратура
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БАРНАУЛ, 25 окт - РИА Новости. Летевший из Новосибирска в Горно-Алтайск самолёт пришлось экстренно снижать из-за неполадок, обошлось без пострадавших, Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства. "В ходе выполнения рейса Новосибирск - Горно-Алтайск экипаж воздушного судна авиакомпании "Сибирь" принял решение о снижении эшелона следования из-за срабатывания сигнализации, связанной с некорректной работой системы наддува воздушного судна. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме в пункте назначения – в аэропорту Горно-Алтайска. В результате события опасных последствий не наступило… Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении. ЧП произошло в среду около 11 часов местного времени (около 7 часов утра мск). Уточняется, что прокуратура устанавливает обстоятельства авиационного инцидента.
https://ria.ru/20231024/samolet-1904841980.html
горно-алтайск
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происшествия, горно-алтайск, новосибирск, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Горно-Алтайск, Новосибирск, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Летевший на Алтай самолет пришлось экстренно снижать из-за неполадок

Летевший в Горно-Алтайск самолет пришлось экстренно снижать из-за неполадок

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет в небе. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 25 окт - РИА Новости. Летевший из Новосибирска в Горно-Алтайск самолёт пришлось экстренно снижать из-за неполадок, обошлось без пострадавших, Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
"В ходе выполнения рейса Новосибирск - Горно-Алтайск экипаж воздушного судна авиакомпании "Сибирь" принял решение о снижении эшелона следования из-за срабатывания сигнализации, связанной с некорректной работой системы наддува воздушного судна. Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме в пункте назначения – в аэропорту Горно-Алтайска. В результате события опасных последствий не наступило… Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении.
ЧП произошло в среду около 11 часов местного времени (около 7 часов утра мск). Уточняется, что прокуратура устанавливает обстоятельства авиационного инцидента.
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ПроисшествияГорно-АлтайскНовосибирскЗападно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
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