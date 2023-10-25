https://ria.ru/20231025/rzhd-1905085571.html

РЖД опровергли информацию о дефиците запчастей для поездов

РЖД опровергли информацию о дефиците запчастей для поездов - РИА Новости, 25.10.2023

РЖД опровергли информацию о дефиците запчастей для поездов

Информация о прогнозируемом дефиците запчастей для обслуживания поездов "Ласточка" и "Сапсан" не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в РЖД. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T09:57

2023-10-25T09:57

2023-10-25T10:17

ржд

экономика

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Информация о прогнозируемом дефиците запчастей для обслуживания поездов "Ласточка" и "Сапсан" не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в РЖД. Немецкий концерн Siemens в мае 2022 года заявил о решении свернуть промышленную деятельность в России и расторгнуть сервисные договоры с РЖД на техобслуживание поездов. Зарубежный концерн поставлял "Сапсаны", с его участием производились и "Ласточки". РЖД тогда же сообщили, что под своим руководством и контролем продолжат техобслуживание этих поездов после расторжения договора с Siemens. Ранее в ряде Telegram-каналов с ссылкой на источник появилась информация о проблемах нехватки импортных деталей для ремонта этих поездов."Распространяемая информация о прогнозируемом дефиците запчастей для обслуживания поездов "Ласточка" и "Сапсан" не соответствует действительности", - сообщили в компании.Там отметили, что в РЖД организовано сервисное обслуживание и ремонт подвижного состава собственными силами. Налажены поставки в необходимом объеме аналогичных отечественных и импортных комплектующих. Для недопущения дефицита в будущем развернута локализация производства запчастей на территории России. "РЖД обслуживают скоростные и высокоскоростные поезда, как и раньше, в полном соответствии с нормативными требованиями. Поводов для беспокойства по этому поводу нет", - добавили в компании.РЖД после ухода Siemens справляются с техобслуживанием поездов "Ласточка" и "Сапсан", никаких проблем нет, сообщал летом текущего года в интервью РИА Новости занимавший тогда пост замгендиректора компании, курирующего пассажирский комплекс, Дмитрий Пегов."Ласточки" созданы на базе немецкой платформы Desiro. В России их выпускает завод "Уральские локомотивы". Он был создан в 2010 году как совместное предприятие Siemens и российской "Синара - Транспортные машины". В настоящее время локализация "Ласточек" составляет около 90%. "Уральские локомотивы" уже построили полностью российский аналог "Ласточки".

https://ria.ru/20231024/sapsan-1904995340.html

https://ria.ru/20231002/lastochka-1899815538.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ржд, экономика