https://ria.ru/20231025/ryabkov-1905083312.html

Рябков заявил, что Россия будет развивать сотрудничество с Ираном в ВТС

Рябков заявил, что Россия будет развивать сотрудничество с Ираном в ВТС - РИА Новости, 25.10.2023

Рябков заявил, что Россия будет развивать сотрудничество с Ираном в ВТС

Россия будет развивать сотрудничество с Ираном, в том числе в ВТС, на взаимовыгодной основе, и принимать во внимание истечение срока действия ограничительных... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T09:50

2023-10-25T09:50

2023-10-25T13:32

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия будет развивать сотрудничество с Ираном, в том числе в ВТС, на взаимовыгодной основе, и принимать во внимание истечение срока действия ограничительных положений резолюции СБ ООН 2231, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее в МИД РФ напомнили, что 18 октября прекратили действие требования резолюции СБ ООН 2231, касающиеся иранской ракетной программы и международного сотрудничества с Тегераном в данной сфере, а также "заморозки" активов некоторых физических и юридических лиц Ирана. При этом в МИД России отметили, что США и страны Европы были обязаны предпринять целый комплекс шагов по окончательной отмене санкций против Ирана, что создавало бы условия для ратификации иранской стороной Дополнительного протокола к Соглашению с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях. В МИД подчеркнули, что отныне поставки в Иран и из Ирана продукции, попадающей под охват Режима контроля за ракетной технологией, более не требуют предварительного согласования в СБ ООН. А содержавшийся в приложении к резолюции перечень "листированных" лиц более не актуален. Европейским странам следует признать это и немедленно отказаться от своей политики односторонних ограничений в отношении Тегерана, добавили в российском министерстве."Мы будем развивать на взаимовыгодной основе наше сотрудничество так, как мы это делали раньше, - в полном соответствии с международными обязательствами и существующими в этой области режимами. Сейчас после истечения некоторых ограничительных положений резолюции 2231 подобных ограничительных режимов стало меньше. Естественно, мы будем этим пользоваться, и это не должно вызывать ни у кого никаких вопросов", - сказал он журналистам."Здесь мы строго в правовом поле, а всякие политизированные попытки помешать этому и воспрепятствовать, в том числе через нелегитимные односторонние санкционные режимы, мы предвидим, но будем искать способы как обезопасить себя от подобных негативных вредоносных воздействий", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.Он отметил, что Россия на протяжении многих лет сталкивается с ситуацией, когда "западная группа, которая постоянно кичится тем, что они строго выполняют все свои обязательства, на самом деле, действуют противоположным образом".То есть когда Совет Безопасности, к примеру, принимает после долгих и зачастую трудных переговоров по тексту резолюцию с набором санкционных мер в отношении той или иной страны, то потом западная группа все то, что в ходе переговоров другими странами в этот текст не было пропущено, "восстанавливает" в своем национальном законодательстве. А теперь наоборот - когда часть де-факто санкционных мер истекла по сроку действия, они (западные страны), совершенно не моргнув глазом, продолжают их сохранять, оставляют в национальном законодательстве, и еще угрожают другим вторичными санкциями", - сказал замглавы российского МИД."Это реально показывает, что они просто ноги вытирают о резолюции Совета Безопасности ООН. И грош цена всех их рассуждениям", - заключил Рябков.

https://ria.ru/20231012/rossiya-1902223687.html

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россия, иран, сергей рябков, оон, в мире, экономика