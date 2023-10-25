Рейтинг@Mail.ru
Россия получила от США предложения по контролю над вооружениями - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 25.10.2023 (обновлено: 13:41 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/ryabkov-1905082582.html
Россия получила от США предложения по контролю над вооружениями
Россия получила от США предложения по контролю над вооружениями - РИА Новости, 25.10.2023
Россия получила от США предложения по контролю над вооружениями
Москва получила от Вашингтона предложения по возобновлению диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, сообщил замминистра иностранных... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T09:48
2023-10-25T13:41
россия
сша
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891376461_0:72:3270:1911_1920x0_80_0_0_87b3c4a1afd2d2f409f7de588d72e62d.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Москва получила от Вашингтона предложения по возобновлению диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков."(США. — Прим. ред.) Предлагают на систематическую основу поставить ведение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, причем делать это в отрыве от всего происходящего, мы к этому не готовы", — сказал замглавы МИД.Предложения поступили в письменной форме, но в виде неофициальной памятной записки. Сейчас они анализируются в межведомственном формате.По словам Рябкова, там нет ничего нового, это уже известная позиция, сведенная воедино."Мы в спокойном ключе изучаем и в должный момент американцам ответим. В какой форме, пока преждевременно говорить", — добавил он.Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что возвращение к диалогу по стратегической стабильности, включая стратегические наступательные вооружения и другие сюжеты, "просто невозможно" без изменения фундаментального враждебного курса со стороны США в отношении России.Москва и Вашингтон запустили регулярный диалог по стратегической стабильности после встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве летом 2021 года. Там же впоследствии прошли несколько раундов межведомственных консультаций. После начала российской специальной военной операции на Украине все форматы диалога были свернуты.Как заявлял в мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, серьезных разговоров между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями не идет, последние остатки правовой базы рассыпаются, ответственность за это целиком и полностью лежит на США.
https://ria.ru/20230601/vooruzheniya-1875662852.html
https://ria.ru/20230726/kontrol-1886431775.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891376461_541:0:3270:2047_1920x0_80_0_0_76ac9a95a81a90893e25c84e1fae4281.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, сергей рябков
Россия, США, Сергей Рябков
Россия получила от США предложения по контролю над вооружениями

Рябков: Россия получила от США предложения по контролю над вооружениями

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Министерство иностранных дел России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Москва получила от Вашингтона предложения по возобновлению диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
"(США. — Прим. ред.) Предлагают на систематическую основу поставить ведение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, причем делать это в отрыве от всего происходящего, мы к этому не готовы", — сказал замглавы МИД.
Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
БРИКС призвала усилить международную систему контроля за вооружениями
1 июня, 22:29
Предложения поступили в письменной форме, но в виде неофициальной памятной записки. Сейчас они анализируются в межведомственном формате.
По словам Рябкова, там нет ничего нового, это уже известная позиция, сведенная воедино.
"Мы в спокойном ключе изучаем и в должный момент американцам ответим. В какой форме, пока преждевременно говорить", — добавил он.
Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что возвращение к диалогу по стратегической стабильности, включая стратегические наступательные вооружения и другие сюжеты, "просто невозможно" без изменения фундаментального враждебного курса со стороны США в отношении России.
Москва и Вашингтон запустили регулярный диалог по стратегической стабильности после встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве летом 2021 года. Там же впоследствии прошли несколько раундов межведомственных консультаций. После начала российской специальной военной операции на Украине все форматы диалога были свернуты.
Как заявлял в мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, серьезных разговоров между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями не идет, последние остатки правовой базы рассыпаются, ответственность за это целиком и полностью лежит на США.
Логотип ОБСЕ на здании - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Минск призвал ОБСЕ вернуться к обязательствам по контролю над вооружениями
26 июля, 16:57
 
РоссияСШАСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала