https://ria.ru/20231025/ryabkov-1905082582.html
Россия получила от США предложения по контролю над вооружениями
Россия получила от США предложения по контролю над вооружениями - РИА Новости, 25.10.2023
Россия получила от США предложения по контролю над вооружениями
Москва получила от Вашингтона предложения по возобновлению диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, сообщил замминистра иностранных... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T09:48
2023-10-25T09:48
2023-10-25T13:41
россия
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Москва получила от Вашингтона предложения по возобновлению диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков."(США. — Прим. ред.) Предлагают на систематическую основу поставить ведение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, причем делать это в отрыве от всего происходящего, мы к этому не готовы", — сказал замглавы МИД.Предложения поступили в письменной форме, но в виде неофициальной памятной записки. Сейчас они анализируются в межведомственном формате.По словам Рябкова, там нет ничего нового, это уже известная позиция, сведенная воедино."Мы в спокойном ключе изучаем и в должный момент американцам ответим. В какой форме, пока преждевременно говорить", — добавил он.Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что возвращение к диалогу по стратегической стабильности, включая стратегические наступательные вооружения и другие сюжеты, "просто невозможно" без изменения фундаментального враждебного курса со стороны США в отношении России.Москва и Вашингтон запустили регулярный диалог по стратегической стабильности после встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве летом 2021 года. Там же впоследствии прошли несколько раундов межведомственных консультаций. После начала российской специальной военной операции на Украине все форматы диалога были свернуты.Как заявлял в мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, серьезных разговоров между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями не идет, последние остатки правовой базы рассыпаются, ответственность за это целиком и полностью лежит на США.
https://ria.ru/20230601/vooruzheniya-1875662852.html
https://ria.ru/20230726/kontrol-1886431775.html
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россия, сша, сергей рябков
Россия, США, Сергей Рябков
Россия получила от США предложения по контролю над вооружениями
Рябков: Россия получила от США предложения по контролю над вооружениями
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Москва получила от Вашингтона предложения по возобновлению диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
"(США
. — Прим. ред.) Предлагают на систематическую основу поставить ведение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, причем делать это в отрыве от всего происходящего, мы к этому не готовы", — сказал замглавы МИД.
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Предложения поступили в письменной форме, но в виде неофициальной памятной записки. Сейчас они анализируются в межведомственном формате.
По словам Рябкова, там нет ничего нового, это уже известная позиция, сведенная воедино.
"Мы в спокойном ключе изучаем и в должный момент американцам ответим. В какой форме, пока преждевременно говорить", — добавил он.
Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что возвращение к диалогу по стратегической стабильности, включая стратегические наступательные вооружения и другие сюжеты, "просто невозможно" без изменения фундаментального враждебного курса со стороны США в отношении России.
Москва и Вашингтон запустили регулярный диалог по стратегической стабильности после встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве летом 2021 года. Там же впоследствии прошли несколько раундов межведомственных консультаций. После начала российской специальной военной операции на Украине все форматы диалога были свернуты.
Как заявлял в мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, серьезных разговоров между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями не идет, последние остатки правовой базы рассыпаются, ответственность за это целиком и полностью лежит на США.
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