https://ria.ru/20231025/rossiya-1905208904.html

Медведев назвал ситуацию в мире и вокруг России напряженной

Медведев назвал ситуацию в мире и вокруг России напряженной - РИА Новости, 25.10.2023

Медведев назвал ситуацию в мире и вокруг России напряженной

Ситуация в мире и вокруг России напряженная, это касается и зоны специальной военной операции, и сопредельных стран, где НАТО постоянно наращивает свой военный... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T17:31

2023-10-25T17:31

2023-10-25T17:49

нато

россия

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ситуация в мире и вокруг России напряженная, это касается и зоны специальной военной операции, и сопредельных стран, где НАТО постоянно наращивает свой военный потенциал, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании, видеозапись которого опубликована в его Telegram-канале."Ситуация в мире и вокруг России остается напряженной - это так скажем аккуратно. Это касается и зоны специальной военной операции, и сопредельных стран, где блок НАТО постоянно наращивает свой военный потенциал", - заявил зампред Совбеза на совещании о комплектовании ВС РФ военнослужащими по контракту в 2024 году.

https://ria.ru/20231022/nato-1904455932.html

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нато, россия, дмитрий медведев, в мире