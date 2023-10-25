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Медведев назвал ситуацию в мире и вокруг России напряженной - РИА Новости, 25.10.2023
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17:31 25.10.2023 (обновлено: 17:49 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/rossiya-1905208904.html
Медведев назвал ситуацию в мире и вокруг России напряженной
Медведев назвал ситуацию в мире и вокруг России напряженной - РИА Новости, 25.10.2023
Медведев назвал ситуацию в мире и вокруг России напряженной
Ситуация в мире и вокруг России напряженная, это касается и зоны специальной военной операции, и сопредельных стран, где НАТО постоянно наращивает свой военный... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:31
2023-10-25T17:49
нато
россия
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ситуация в мире и вокруг России напряженная, это касается и зоны специальной военной операции, и сопредельных стран, где НАТО постоянно наращивает свой военный потенциал, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании, видеозапись которого опубликована в его Telegram-канале."Ситуация в мире и вокруг России остается напряженной - это так скажем аккуратно. Это касается и зоны специальной военной операции, и сопредельных стран, где блок НАТО постоянно наращивает свой военный потенциал", - заявил зампред Совбеза на совещании о комплектовании ВС РФ военнослужащими по контракту в 2024 году.
https://ria.ru/20231022/nato-1904455932.html
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нато, россия, дмитрий медведев, в мире
НАТО, Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев назвал ситуацию в мире и вокруг России напряженной

Медведев назвал ситуацию в мире напряженной из-за наращивания потенциала НАТО

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ситуация в мире и вокруг России напряженная, это касается и зоны специальной военной операции, и сопредельных стран, где НАТО постоянно наращивает свой военный потенциал, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании, видеозапись которого опубликована в его Telegram-канале.
"Ситуация в мире и вокруг России остается напряженной - это так скажем аккуратно. Это касается и зоны специальной военной операции, и сопредельных стран, где блок НАТО постоянно наращивает свой военный потенциал", - заявил зампред Совбеза на совещании о комплектовании ВС РФ военнослужащими по контракту в 2024 году.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
"Немедленно". В НАТО сделали неожиданное заявление о России
22 октября, 08:49
 
НАТОРоссияДмитрий МедведевВ мире
 
 
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