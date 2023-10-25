https://ria.ru/20231025/rezolyutsiya-1905267263.html

Небензя назвал проект резолюции США по Газе лицензией на наземную операцию

Небензя назвал проект резолюции США по Газе лицензией на наземную операцию - РИА Новости, 26.10.2023

Небензя назвал проект резолюции США по Газе лицензией на наземную операцию

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции США в Совбезе, заветированный в среду Москвой и Пекином, лицензией Израилю на проведение наземной... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-25T23:00

2023-10-25T23:00

2023-10-26T00:44

сша

сектор газа

василий небензя

москва

израиль

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ООН, 26 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции США в Совбезе, заветированный в среду Москвой и Пекином, лицензией Израилю на проведение наземной операции в Газе."Авторы пошли на тактическую уловку и насытили свой документ бессистемным набором гуманитарных мер, на которые Израиль мог бы пойти по ходу своей наземной операции. При этом они, конечно, постарались сделать так, чтобы ничто в проекте не препятствовало Западному Иерусалиму ее осуществить", - сказал Небензя."По сути резолюция США - это лицензия на это со стороны Совета безопасности, в то время, как тысячи палестинских детей продолжат гибнуть. Совет не может связать себя такой резолюцией", - подчеркнул он.Как заявил Небензя, Москва не видит смысла поддерживать документ, "который призван исключительно для одной цели - обслуживать геополитические интересы одного из членов Совета безопасности, который не то что не способен остановить эскалацию, а фактически дает ей зеленый свет, лишь обставляя дальнейшие силовые шаги рядом беззубых гуманитарных условий".

сша

сектор газа

москва

израиль

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, сектор газа, василий небензя, москва, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире