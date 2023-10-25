https://ria.ru/20231025/rezolyutsiya-1905267263.html
Небензя назвал проект резолюции США по Газе лицензией на наземную операцию
Небензя назвал проект резолюции США по Газе лицензией на наземную операцию - РИА Новости, 26.10.2023
Небензя назвал проект резолюции США по Газе лицензией на наземную операцию
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции США в Совбезе, заветированный в среду Москвой и Пекином, лицензией Израилю на проведение наземной... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-25T23:00
2023-10-25T23:00
2023-10-26T00:44
сша
сектор газа
василий небензя
москва
израиль
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 26 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции США в Совбезе, заветированный в среду Москвой и Пекином, лицензией Израилю на проведение наземной операции в Газе."Авторы пошли на тактическую уловку и насытили свой документ бессистемным набором гуманитарных мер, на которые Израиль мог бы пойти по ходу своей наземной операции. При этом они, конечно, постарались сделать так, чтобы ничто в проекте не препятствовало Западному Иерусалиму ее осуществить", - сказал Небензя."По сути резолюция США - это лицензия на это со стороны Совета безопасности, в то время, как тысячи палестинских детей продолжат гибнуть. Совет не может связать себя такой резолюцией", - подчеркнул он.Как заявил Небензя, Москва не видит смысла поддерживать документ, "который призван исключительно для одной цели - обслуживать геополитические интересы одного из членов Совета безопасности, который не то что не способен остановить эскалацию, а фактически дает ей зеленый свет, лишь обставляя дальнейшие силовые шаги рядом беззубых гуманитарных условий".
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, сектор газа, василий небензя, москва, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
США, Сектор Газа, Василий Небензя, Москва, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Небензя назвал проект резолюции США по Газе лицензией на наземную операцию
Небензя назвал проект резолюции США лицензией Израилю на наземную операцию
ООН, 26 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции США в Совбезе, заветированный в среду Москвой и Пекином, лицензией Израилю на проведение наземной операции в Газе.
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"Авторы пошли на тактическую уловку и насытили свой документ бессистемным набором гуманитарных мер, на которые Израиль мог бы пойти по ходу своей наземной операции. При этом они, конечно, постарались сделать так, чтобы ничто в проекте не препятствовало Западному Иерусалиму ее осуществить", - сказал Небензя.
"По сути резолюция США - это лицензия на это со стороны Совета безопасности, в то время, как тысячи палестинских детей продолжат гибнуть. Совет не может связать себя такой резолюцией", - подчеркнул он.
Как заявил Небензя, Москва не видит смысла поддерживать документ, "который призван исключительно для одной цели - обслуживать геополитические интересы одного из членов Совета безопасности, который не то что не способен остановить эскалацию, а фактически дает ей зеленый свет, лишь обставляя дальнейшие силовые шаги рядом беззубых гуманитарных условий".