https://ria.ru/20231025/rezolyutsiya-1905225819.html

США убрали упоминание Ирана из проекта резолюции ООН по Ближнему Востоку

США убрали упоминание Ирана из проекта резолюции ООН по Ближнему Востоку - РИА Новости, 25.10.2023

США убрали упоминание Ирана из проекта резолюции ООН по Ближнему Востоку

Вашингтон убрал упоминание Ирана из последнего американского проекта резолюции ООН по ситуации на Ближнем Востоке, поскольку на этом настояла Россия, сообщает... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T18:11

2023-10-25T18:11

2023-10-25T18:13

хамас

сша

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

россия

оон

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Вашингтон убрал упоминание Ирана из последнего американского проекта резолюции ООН по ситуации на Ближнем Востоке, поскольку на этом настояла Россия, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на копии оказавшихся в его распоряжении документов и на заявление представителя американской миссии при ООН. "Что касается резолюции ООН, то постоянное представительство России (при ООН - ред.) в Нью-Йорке настояло на том, чтобы убрать упоминания Ирана", - сказал телеканалу представитель американской миссии при ООН. По информации телеканала, первый американский проект резолюции содержал следующую формулировку: "Иран должен прекратить экспорт всех видов вооружений и связанной с ними продукции военного назначения вооруженным формированиям и террористическим группировкам, в том числе ХАМАС, которые угрожают миру и безопасности во всем регионе". Однако последняя версия документа, как сообщает телеканал, не содержит упоминаний Ирана. В тексте, как отмечается, содержится призыв к государствам-членам ООН активизировать "усилия по прекращению финансирования терроризма", в том числе "путем ограничения финансирования ХАМАС через соответствующие органы власти на национальном уровне", в соответствии с международным правом и резолюцией Совбеза ООН 2019 года. Постпредство Бразилии, председательствующее в Совбезе ранее сообщило, что голосование по резолюциям США и РФ в СБ ООН по ситуации вокруг Израиля и Газы пройдет в среду в 22.00 мск. Ранее США подготовили проект резолюции, в котором говорится, что СБ ООН "однозначно отвергает и осуждает чудовищную террористическую атаку, совершенную ХАМАС и другими террористическими группировками, которая происходила в Израиле, начиная с 7 октября". Документ также подтверждает неотъемлемое право Израиля на индивидуальную и коллективную самооборону. Текст призывает к немедленному и безоговорочному освобождению заложников, "захваченных ХАМАС". Проект призывает к соблюдению международного гуманитарного права, в том числе к защите гражданского населения. Между тем Россия заявила, что не поддержит резолюции США, так как там нет призыва к прекращению огня. Москва в свою очередь подготовила альтернативный проект. Он в частности призывает к немедленному, устойчивому прекращению огня; осуждает нападение ХАМАС 7 октября, а также неизбирательные удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Газе; призывает немедленно отменить предписание жителям Газы переместиться на юг сектора; призывает организовать гуманитарные паузы и гумкоридоры; призывает к немедленному и безоговорочному освобождению гражданских заложников.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хамас, сша, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, оон