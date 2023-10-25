https://ria.ru/20231025/reabilitatsiya-1905142208.html

Рабочая группа по СВО предложила разрешить реабилитацию в частных клиниках

Рабочая группа по СВО предложила разрешить реабилитацию в частных клиниках - РИА Новости, 25.10.2023

Рабочая группа по СВО предложила разрешить реабилитацию в частных клиниках

Рабочая группа по СВО предложила разрешить медреабилитацию бойцам в частных клиниках из системы ОМС, сообщил руководитель рабочей группы, первый вице-спикер... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T13:37

2023-10-25T13:37

2023-10-25T13:37

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Рабочая группа по СВО предложила разрешить медреабилитацию бойцам в частных клиниках из системы ОМС, сообщил руководитель рабочей группы, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем Telegram-канале. Турчак сообщил, что представил президенту в очередном докладе итоги работы группы. "Доложил президенту о новых предложениях рабочей группы: предоставлять право членам семей погибшего участника СВО получать единовременные региональные выплаты по месту его жительства; сохранять мобильные номера телефона за участниками СВО, даже если ими не пользуются долгое время; ...разрешить медицинскую реабилитацию участникам СВО в частных клиниках, включенных в систему ОМС. Это разгрузит ведомственные медучреждения и ускорит получение помощи в территориях, где нужные специалисты в больницах отсутствуют", - сообщил Турчак. Кроме того, рабочая группа предложила усовершенствовать систему перевозки маломобильных инвалидов боевых действий (социальное такси с этой задачей полностью не справляется), а также включить в состав выгодоприобретателей по договору обязательного государственного страхования зачатых в браке, но еще не родившихся детей военнослужащих. Также глава рабочей группы рассказал, что за первые месяцы осени направили в правительство РФ ряд инициатив по дополнительным мерам соцподдержки участников СВО и их семей. По его словам, в регионах идет внедрение Единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, который предложила утвердить группа, он включает 20 видов помощи, и сегодня в 63 субъектах РФ работают от 50% до 100% из них. "Среди наиболее востребованных мер – бесплатная психологическая помощь, льготное горячее питание для детей участников СВО в учебных заведениях, освобождение от платы в детских садах, бесплатное посещение занятий в кружках и секциях, льготы по транспортному налогу", - отметил Турчак.

https://ria.ru/20231019/reabiltatsiya-1903948177.html

https://ria.ru/20231013/reabilitatsiya-1902475231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, андрей турчак, совет федерации рф, единая россия