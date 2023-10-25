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Совфед одобрил отзыв ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 25.10.2023
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10:48 25.10.2023 (обновлено: 11:15 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/ratifikatsiya-1905100221.html
Совфед одобрил отзыв ратификации ДВЗЯИ
Совфед одобрил отзыв ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 25.10.2023
Совфед одобрил отзыв ратификации ДВЗЯИ
Сенаторы на заседании в среду единогласно одобрили закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T10:48
2023-10-25T11:15
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду единогласно одобрили закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).Спикер СФ Валентина Матвиенко отметила, что Россия выступала и выступает за создание реальной системы действующей международной безопасности - "единой и неделимой для всех на новых справедливых принципах"."В своё время ратифицировав договор, мы, естественно, проявили добрую волю, обозначили стремление внести свой вклад в глобальную безопасность и, естественно, рассчитывали на ответственные действия, в первую очередь, со стороны Соединенных Штатов Америки. Но Вашингтон за столько лет - а прошло 23 года - так и не ратифицировал договор и упорно постоянно игнорировал общую обеспокоенность", - заключила парламентарий.Комитет Совета Федерации по международным делам и комитет по обороне и безопасности ранее поддержали данный закон и рекомендовали его к одобрению, говорится в заключении международного комитета (текст есть в распоряжении РИА Новости).Закон предлагает отменить статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
https://ria.ru/20231025/dvzyai-1905102583.html
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совет федерации рф, россия, политика
Совет Федерации РФ, Россия, Политика
Совфед одобрил отзыв ратификации ДВЗЯИ

Совет Федерации единогласно одобрил закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду единогласно одобрили закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Спикер СФ Валентина Матвиенко отметила, что Россия выступала и выступает за создание реальной системы действующей международной безопасности - "единой и неделимой для всех на новых справедливых принципах".
"В своё время ратифицировав договор, мы, естественно, проявили добрую волю, обозначили стремление внести свой вклад в глобальную безопасность и, естественно, рассчитывали на ответственные действия, в первую очередь, со стороны Соединенных Штатов Америки. Но Вашингтон за столько лет - а прошло 23 года - так и не ратифицировал договор и упорно постоянно игнорировал общую обеспокоенность", - заключила парламентарий.
Комитет Совета Федерации по международным делам и комитет по обороне и безопасности ранее поддержали данный закон и рекомендовали его к одобрению, говорится в заключении международного комитета (текст есть в распоряжении РИА Новости).
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
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25 октября, 10:57
Закон предлагает отменить статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Отзыв ратификации ДВЗЯИ де-юре выравнял права России и США, заявил Песков
20 октября, 13:42
 
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