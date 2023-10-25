https://ria.ru/20231025/ratifikatsiya-1905100221.html

Совфед одобрил отзыв ратификации ДВЗЯИ

Совфед одобрил отзыв ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 25.10.2023

Совфед одобрил отзыв ратификации ДВЗЯИ

Сенаторы на заседании в среду единогласно одобрили закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T10:48

2023-10-25T10:48

2023-10-25T11:15

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду единогласно одобрили закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).Спикер СФ Валентина Матвиенко отметила, что Россия выступала и выступает за создание реальной системы действующей международной безопасности - "единой и неделимой для всех на новых справедливых принципах"."В своё время ратифицировав договор, мы, естественно, проявили добрую волю, обозначили стремление внести свой вклад в глобальную безопасность и, естественно, рассчитывали на ответственные действия, в первую очередь, со стороны Соединенных Штатов Америки. Но Вашингтон за столько лет - а прошло 23 года - так и не ратифицировал договор и упорно постоянно игнорировал общую обеспокоенность", - заключила парламентарий.Комитет Совета Федерации по международным делам и комитет по обороне и безопасности ранее поддержали данный закон и рекомендовали его к одобрению, говорится в заключении международного комитета (текст есть в распоряжении РИА Новости).Закон предлагает отменить статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.

https://ria.ru/20231025/dvzyai-1905102583.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

совет федерации рф, россия, политика