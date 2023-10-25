https://ria.ru/20231025/raskol-1905257992.html

Путин рассказал, что будут делать страны для раскола российского общества

Путин рассказал, что будут делать страны для раскола российского общества - РИА Новости, 25.10.2023

Путин рассказал, что будут делать страны для раскола российского общества

Президент России Владимир Путин заявил, что заинтересованные силы будут использовать ложь, провокации, внешние и внутренние поводы, чтобы ослабить и расколоть... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T21:20

2023-10-25T21:20

2023-10-25T21:20

россия

ближний восток

евразия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902606561_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_6b06dce2bfd622af33863823bf59c049.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что заинтересованные силы будут использовать ложь, провокации, внешние и внутренние поводы, чтобы ослабить и расколоть российское общество. Он сказал на встрече с религиозными лидерами России, что на Западе видят, как набирает силу процесс формирования многополярного мироустройства, и чтобы сдержать развитие суверенных стран и расколоть мировое большинство, пускают в ход в том числе исламофобию, антисемитизм и русофобию. Он добавил, что этим силам "выгодно, чтобы эпидемия насилия и ненависти охватила не только Ближний Восток, но и другие регионы, чтобы на территории Евразии обострились старые и возникли новые горячие точки". "Во многом дирижируя конфликтом на Ближнем Востоке, подпитывая, провоцируя на национализм, религиозную нетерпимость ко всему миру, эти самые силы, конечно же, преследует свои враждебные цели в отношении и нашей страны, и эти цели декларируются правящими кругами некоторых стран открыто - нанести нам, как они выражаются, стратегическое поражение", - сказал он. По его словам, в этом "нет ничего нового". "Им нужно, чтобы и ближневосточный, и любые другие религиозные, национальные конфликты в мире... били бы по России, по нашему обществу. Поэтому будут использовать и ложь, и провокации, внешние и внутренние поводы, чтобы ослабить и расколоть наше общество, поджечь национальные и религиозные распри в нашем доме", - отметил Путин.

https://ria.ru/20231025/putin-1905256720.html

https://ria.ru/20231025/osnova-1905256514.html

россия

ближний восток

евразия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ближний восток, евразия, владимир путин