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Путин рассказал, что будут делать страны для раскола российского общества - РИА Новости, 25.10.2023
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21:20 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/raskol-1905257992.html
Путин рассказал, что будут делать страны для раскола российского общества
Путин рассказал, что будут делать страны для раскола российского общества - РИА Новости, 25.10.2023
Путин рассказал, что будут делать страны для раскола российского общества
Президент России Владимир Путин заявил, что заинтересованные силы будут использовать ложь, провокации, внешние и внутренние поводы, чтобы ослабить и расколоть... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T21:20
2023-10-25T21:20
россия
ближний восток
евразия
владимир путин
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что заинтересованные силы будут использовать ложь, провокации, внешние и внутренние поводы, чтобы ослабить и расколоть российское общество. Он сказал на встрече с религиозными лидерами России, что на Западе видят, как набирает силу процесс формирования многополярного мироустройства, и чтобы сдержать развитие суверенных стран и расколоть мировое большинство, пускают в ход в том числе исламофобию, антисемитизм и русофобию. Он добавил, что этим силам "выгодно, чтобы эпидемия насилия и ненависти охватила не только Ближний Восток, но и другие регионы, чтобы на территории Евразии обострились старые и возникли новые горячие точки". "Во многом дирижируя конфликтом на Ближнем Востоке, подпитывая, провоцируя на национализм, религиозную нетерпимость ко всему миру, эти самые силы, конечно же, преследует свои враждебные цели в отношении и нашей страны, и эти цели декларируются правящими кругами некоторых стран открыто - нанести нам, как они выражаются, стратегическое поражение", - сказал он. По его словам, в этом "нет ничего нового". "Им нужно, чтобы и ближневосточный, и любые другие религиозные, национальные конфликты в мире... били бы по России, по нашему обществу. Поэтому будут использовать и ложь, и провокации, внешние и внутренние поводы, чтобы ослабить и расколоть наше общество, поджечь национальные и религиозные распри в нашем доме", - отметил Путин.
https://ria.ru/20231025/putin-1905256720.html
https://ria.ru/20231025/osnova-1905256514.html
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россия, ближний восток, евразия, владимир путин
Россия, Ближний Восток, Евразия, Владимир Путин
Путин рассказал, что будут делать страны для раскола российского общества

Путин: другие страны будут применять ложь и провокации для раскола общества РФ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что заинтересованные силы будут использовать ложь, провокации, внешние и внутренние поводы, чтобы ослабить и расколоть российское общество.
Он сказал на встрече с религиозными лидерами России, что на Западе видят, как набирает силу процесс формирования многополярного мироустройства, и чтобы сдержать развитие суверенных стран и расколоть мировое большинство, пускают в ход в том числе исламофобию, антисемитизм и русофобию.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
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Он добавил, что этим силам "выгодно, чтобы эпидемия насилия и ненависти охватила не только Ближний Восток, но и другие регионы, чтобы на территории Евразии обострились старые и возникли новые горячие точки".
«
"Во многом дирижируя конфликтом на Ближнем Востоке, подпитывая, провоцируя на национализм, религиозную нетерпимость ко всему миру, эти самые силы, конечно же, преследует свои враждебные цели в отношении и нашей страны, и эти цели декларируются правящими кругами некоторых стран открыто - нанести нам, как они выражаются, стратегическое поражение", - сказал он.
По его словам, в этом "нет ничего нового".
«
"Им нужно, чтобы и ближневосточный, и любые другие религиозные, национальные конфликты в мире... били бы по России, по нашему обществу. Поэтому будут использовать и ложь, и провокации, внешние и внутренние поводы, чтобы ослабить и расколоть наше общество, поджечь национальные и религиозные распри в нашем доме", - отметил Путин.
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