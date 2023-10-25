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США развернут почти дюжину систем ПВО на Ближнем Востоке, сообщили СМИ
США развернут почти дюжину систем ПВО на Ближнем Востоке, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.10.2023
США развернут почти дюжину систем ПВО на Ближнем Востоке, сообщили СМИ
США развернут почти дюжину систем противовоздушной обороны в странах Ближнего Востока в преддверии наземной операции Израиля в секторе Газа, ряд комплексов... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T02:01
2023-10-25T02:01
2023-10-25T02:01
ближний восток
ллойд остин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. США развернут почти дюжину систем противовоздушной обороны в странах Ближнего Востока в преддверии наземной операции Израиля в секторе Газа, ряд комплексов разместят в том числе в Иордании, Ираке, Саудовской Аравии и Сирии, пишет газета Wall Street Journal. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что Штаты развернут на Ближнем Востоке батарею противоракетного комплекса Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) и дополнительные батальоны зенитных ракетных комплексов Patriot. При этом он не уточнил, где именно они будут размещены. Как пишет СМИ со ссылкой на американских чиновников, Штаты стремятся развернуть почти дюжину систем противовоздушной обороны в странах Ближнего Востока в преддверии ожидаемой наземной операции Израиля в Газе. Пентагон, по данным издания, развертывает ракетные установки в Ираке, Сирии и странах Персидского залива. "Пентагон направляет THAAD в Саудовскую Аравию, а зенитно-ракетные комплексы Patriot в Кувейт, Иорданию, Ирак, Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ", - пишет WSJ. В Пентагоне, в свою очередь, заявили РИА Новости, что им нечего сообщить о размещении комплексов в странах Ближнего Востока.
https://ria.ru/20231024/operatsiya-1905039701.html
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ближний восток, ллойд остин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Ближний Восток, Ллойд Остин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
США развернут почти дюжину систем ПВО на Ближнем Востоке, сообщили СМИ
WSJ: США развернут почти дюжину систем ПВО в странах Ближнего Востока