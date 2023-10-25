https://ria.ru/20231025/putin-1905253014.html

Путин предупредил о последствиях разрастания ближневосточного кризиса

Путин предупредил о последствиях разрастания ближневосточного кризиса - РИА Новости, 25.10.2023

Путин предупредил о последствиях разрастания ближневосточного кризиса

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости остановить кровопролитие и насилие на Ближнем Востоке. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T20:38

2023-10-25T20:38

2023-10-25T21:02

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

владимир путин

в мире

израиль

россия

ближний восток

хамас

оон

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости остановить кровопролитие и насилие на Ближнем Востоке."Наша главная задача сегодня - остановить кровопролитие и насилие. В противном случае дальнейшее разрастание кризиса чревато тяжелейшими и крайне опасными, разрушительными последствиями. Причем не только для региона Ближнего Востока. Это может выплеснуться далеко за границы Ближнего Востока", - сказал Путин на встрече с представителями религиозных организаций.Он напомнил позицию России по палестино-израильскому конфликту: она основана на решениях Совета безопасности ООН, которая предусматривает создание двух независимых, суверенных государств – Израиля и Палестины."Это и есть ключ к долгосрочному, фундаментальному миру на Ближнем Востоке. Это традиционная позиция еще Советского Союза, затем и России", - подчеркнул президент.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля .В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле , по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231025/pozitsiya-1905253119.html

https://ria.ru/20231025/konflikt-1905252754.html

израиль

россия

ближний восток

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, в мире, израиль, россия, ближний восток, хамас, оон