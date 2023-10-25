https://ria.ru/20231025/putin-1905229470.html

Стратегические силы сдерживания провели учения под руководством Путина

Стратегические силы сдерживания провели учения под руководством Путина - РИА Новости, 25.10.2023

Стратегические силы сдерживания провели учения под руководством Путина

Стратегические силы сдерживания провели учения под руководством Владимира Путина, сообщили в Кремле. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T18:33

2023-10-25T18:33

2023-10-25T19:51

владимир путин

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Стратегические силы сдерживания провели учения под руководством Владимира Путина, сообщили в Кремле.Уточняется, что вначале президент заслушал доклады главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова."Давайте приступим к работе. Пожалуйста, слово Сергею Кужугетовичу Шойгу", — сказал Путин.Министр обороны доложил, что во время тренировки отрабатываются задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерную атаку противника. О порядке проведения мероприятия сообщил глава Генштаба. Он отметил, что к учениям привлекли подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения РВСН "Ярс", ракетную подводную лодку стратегического назначения Северного флота "Тула", а также два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.Как сообщили в Кремле, во время тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет:Кроме того, во время учений проверили уровень подготовки органов военного управления, навыков работы руководства, а также оперативного состава по организации управления подчиненными войсками. В Кремле подчеркнули, что все запланированные задачи удалось выполнить в полном объеме.Предыдущая тренировка сил стратегического назначения под руководством президента прошла 26 октября 2022 года. Тогда также состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.Кроме того, подобные учения были и в феврале прошлого года. Как подчеркивало Минобороны, мероприятие спланировали для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил. К маневрам привлекались силы и средства Воздушно-космических сил, войск Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

https://ria.ru/20231005/politika-1900766873.html

https://ria.ru/20231016/ispytaniya-1903002199.html

https://ria.ru/20220227/rvsn-1775419465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боевая работа расчетов и пусков ракет в ходе тренировки стратегических ядерных сил Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы расчетов и пусков ракет в ходе тренировки стратегических ядерных сил под руководством Путина 2023-10-25T18:33 true PT1M03S

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владимир путин