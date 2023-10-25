https://ria.ru/20231025/proverka-1905216871.html
Киевский вокзал в Москве проверяют после сообщения о "минировании"
Киевский вокзал в Москве проверяют после сообщения о "минировании" - РИА Новости, 25.10.2023
Киевский вокзал в Москве проверяют после сообщения о "минировании"
Киевский вокзал в Москве закрыт на вход на время проверки силовиками после анонимного сообщения о "минировании", поступившего с территории Украины, рассказал... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:43
2023-10-25T17:43
2023-10-25T18:08
происшествия
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украина
россия
московская железная дорога
киевский вокзал
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Киевский вокзал в Москве закрыт на вход на время проверки силовиками после анонимного сообщения о "минировании", поступившего с территории Украины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Днем в среду Московская железная дорога информировала, что Киевский вокзал Москвы временно закрыт из-за оперативных мероприятий правоохранителей, это не влияет на движение поездов, выход на платформы есть через парковку. "Анонимный звонок с угрозой взрыва", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что вокзал закрыт на вход на время проверки. По предварительной информации, угроза "минирования" поступила с территории Украины. Волна сообщений о минировании в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20230929/shkola-1899438566.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, украина, россия, московская железная дорога, киевский вокзал
Происшествия, Москва, Украина, Россия, Московская железная дорога, Киевский вокзал
Киевский вокзал в Москве проверяют после сообщения о "минировании"
Киевский вокзал в Москве проверяют после сообщения о минировании с Украины