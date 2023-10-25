https://ria.ru/20231025/proverka-1905216871.html

Киевский вокзал в Москве проверяют после сообщения о "минировании"

Киевский вокзал в Москве проверяют после сообщения о "минировании" - РИА Новости, 25.10.2023

Киевский вокзал в Москве проверяют после сообщения о "минировании"

Киевский вокзал в Москве закрыт на вход на время проверки силовиками после анонимного сообщения о "минировании", поступившего с территории Украины, рассказал... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T17:43

2023-10-25T17:43

2023-10-25T18:08

происшествия

москва

украина

россия

московская железная дорога

киевский вокзал

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Киевский вокзал в Москве закрыт на вход на время проверки силовиками после анонимного сообщения о "минировании", поступившего с территории Украины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Днем в среду Московская железная дорога информировала, что Киевский вокзал Москвы временно закрыт из-за оперативных мероприятий правоохранителей, это не влияет на движение поездов, выход на платформы есть через парковку. "Анонимный звонок с угрозой взрыва", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что вокзал закрыт на вход на время проверки. По предварительной информации, угроза "минирования" поступила с территории Украины. Волна сообщений о минировании в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20230929/shkola-1899438566.html

https://ria.ru/20230906/minirovanie-1894532876.html

москва

украина

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, украина, россия, московская железная дорога, киевский вокзал