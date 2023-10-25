https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905127912.html
В Краснодаре пропала школьница
В Краснодаре пропала школьница - РИА Новости, 25.10.2023
В Краснодаре пропала школьница
Двенадцатилетняя девочка вышла из школы в Краснодаре и пропала - поиску идут второй день и пока не дали результата, сообщает в среду городская полиция. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T12:47
2023-10-25T12:47
2023-10-25T12:47
происшествия
краснодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg
КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка вышла из школы в Краснодаре и пропала - поиску идут второй день и пока не дали результата, сообщает в среду городская полиция. "Полиция Краснодара разыскивает без вести пропавшую 12-летнюю Бабаеву Ангелину. 24 октября самостоятельно покинула школу на улице Игнатова, до настоящего времени ее местонахождение не установлено", - говорится в релизе. У Ангелины худощавое телосложение, рост 155-160 сантиметров, на правом предплечье есть шрам с внутренней стороны. При себе был черный школьный рюкзак и мобильный телефон голубого цвета. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Ангелины, просят звонить в полицию. Как уточнили РИА Новости в УМВД, поиски идут со вторника.
https://ria.ru/20231006/mvd-1900927381.html
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар
В Краснодаре пропала школьница
В Краснодаре пропала двенадцатилетняя девочка
КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка вышла из школы в Краснодаре и пропала - поиску идут второй день и пока не дали результата, сообщает в среду городская полиция.
«
"Полиция Краснодара разыскивает без вести пропавшую 12-летнюю Бабаеву Ангелину. 24 октября самостоятельно покинула школу на улице Игнатова, до настоящего времени ее местонахождение не установлено", - говорится в релизе.
У Ангелины худощавое телосложение, рост 155-160 сантиметров, на правом предплечье есть шрам с внутренней стороны. При себе был черный школьный рюкзак и мобильный телефон голубого цвета.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Ангелины, просят звонить в полицию. Как уточнили РИА Новости в УМВД, поиски идут со вторника.
В Екатеринбурге задержали студента, пристававшего к школьницам