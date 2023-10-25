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В Краснодаре пропала школьница - РИА Новости, 25.10.2023
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12:47 25.10.2023
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В Краснодаре пропала школьница
В Краснодаре пропала школьница - РИА Новости, 25.10.2023
В Краснодаре пропала школьница
Двенадцатилетняя девочка вышла из школы в Краснодаре и пропала - поиску идут второй день и пока не дали результата, сообщает в среду городская полиция. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T12:47
2023-10-25T12:47
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка вышла из школы в Краснодаре и пропала - поиску идут второй день и пока не дали результата, сообщает в среду городская полиция. "Полиция Краснодара разыскивает без вести пропавшую 12-летнюю Бабаеву Ангелину. 24 октября самостоятельно покинула школу на улице Игнатова, до настоящего времени ее местонахождение не установлено", - говорится в релизе. У Ангелины худощавое телосложение, рост 155-160 сантиметров, на правом предплечье есть шрам с внутренней стороны. При себе был черный школьный рюкзак и мобильный телефон голубого цвета. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Ангелины, просят звонить в полицию. Как уточнили РИА Новости в УМВД, поиски идут со вторника.
https://ria.ru/20231006/mvd-1900927381.html
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происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар
В Краснодаре пропала школьница

В Краснодаре пропала двенадцатилетняя девочка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка вышла из школы в Краснодаре и пропала - поиску идут второй день и пока не дали результата, сообщает в среду городская полиция.
«
"Полиция Краснодара разыскивает без вести пропавшую 12-летнюю Бабаеву Ангелину. 24 октября самостоятельно покинула школу на улице Игнатова, до настоящего времени ее местонахождение не установлено", - говорится в релизе.
У Ангелины худощавое телосложение, рост 155-160 сантиметров, на правом предплечье есть шрам с внутренней стороны. При себе был черный школьный рюкзак и мобильный телефон голубого цвета.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Ангелины, просят звонить в полицию. Как уточнили РИА Новости в УМВД, поиски идут со вторника.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
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