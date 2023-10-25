https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905127912.html

В Краснодаре пропала школьница

В Краснодаре пропала школьница - РИА Новости, 25.10.2023

В Краснодаре пропала школьница

Двенадцатилетняя девочка вышла из школы в Краснодаре и пропала - поиску идут второй день и пока не дали результата, сообщает в среду городская полиция. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T12:47

2023-10-25T12:47

2023-10-25T12:47

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка вышла из школы в Краснодаре и пропала - поиску идут второй день и пока не дали результата, сообщает в среду городская полиция. "Полиция Краснодара разыскивает без вести пропавшую 12-летнюю Бабаеву Ангелину. 24 октября самостоятельно покинула школу на улице Игнатова, до настоящего времени ее местонахождение не установлено", - говорится в релизе. У Ангелины худощавое телосложение, рост 155-160 сантиметров, на правом предплечье есть шрам с внутренней стороны. При себе был черный школьный рюкзак и мобильный телефон голубого цвета. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Ангелины, просят звонить в полицию. Как уточнили РИА Новости в УМВД, поиски идут со вторника.

https://ria.ru/20231006/mvd-1900927381.html

краснодар

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар