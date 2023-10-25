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Во Владимире ответили на протест Литвы из-за демонтажа мемориального стенда
Во Владимире ответили на протест Литвы из-за демонтажа мемориального стенда - РИА Новости, 25.10.2023
Во Владимире ответили на протест Литвы из-за демонтажа мемориального стенда
Кирпичную стену с размещенными на ней табличками с именами иностранцев, отбывавших наказание во Владимирском централе и умерших в середине прошлого века,... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T10:52
2023-10-25T10:52
2023-10-25T15:50
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РЯЗАНЬ, 25 окт — РИА Новости. Кирпичную стену с размещенными на ней табличками с именами иностранцев, отбывавших наказание во Владимирском централе и умерших в середине прошлого века, демонтировали из-за угрозы обрушения, сообщили РИА Новости в управлении по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира. "В ходе работ были выявлены объекты, требующие реконструкции и ремонта, в том числе кирпичная стена с размещенными на ней информационными стендами, содержащими имена иностранных граждан, отбывавших установленное судом наказание во Владимирском централе и умерших в 40-50-е годы ХХ века. Была обнаружена угроза обрушения ряда конструкций, в том числе и указанной кирпичной стены. В связи с этим и в рамках проведения текущих ремонтных работ было принято решение по ее демонтажу", — объяснили власти. В июле — августе проводились работы по благоустройству Князь-Владимирского кладбища. Как уточнили власти, в администрации города Владимира отсутствуют документы, на основании которых установили эту кирпичную стену. Исходя из имеющихся данных, ее построили в 2006 году.Ранее местный портал "Зебра ТВ" сообщил, что памятная табличка с именами иностранцев, умерших во владимирской тюрьме, исчезла на Князь-Владимирском кладбище, находящемся рядом с исправительным учреждением. МИД Литвы и Эстонии накануне из-за этого направили российской стороне ноту протеста. На мемориале, в частности, были имена главы МИД Литвы (1925-1926), архиепископа Мечисловаса Рейниса и главнокомандующего ВС Эстонии до Второй мировой войны Йохана Лайдонера. Как заявлял журналистам глава Владимира Дмитрий Наумов, объект установили незаконно.
https://ria.ru/20231014/memorial-1902769554.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230921/memorial-1897861116.html
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В мире, Владимир, Литва, Эстония
Во Владимире ответили на протест Литвы из-за демонтажа мемориального стенда
Мемориальный стенд во Владимире демонтировали из-за угрозы обрушения
РЯЗАНЬ, 25 окт — РИА Новости. Кирпичную стену с размещенными на ней табличками с именами иностранцев, отбывавших наказание во Владимирском централе и умерших в середине прошлого века, демонтировали из-за угрозы обрушения, сообщили РИА Новости в управлении по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира.
"В ходе работ были выявлены объекты, требующие реконструкции и ремонта, в том числе кирпичная стена с размещенными на ней информационными стендами, содержащими имена иностранных граждан, отбывавших установленное судом наказание во Владимирском централе и умерших в 40-50-е годы ХХ века. Была обнаружена угроза обрушения ряда конструкций, в том числе и указанной кирпичной стены. В связи с этим и в рамках проведения текущих ремонтных работ было принято решение по ее демонтажу", — объяснили власти.
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В июле — августе проводились работы по благоустройству Князь-Владимирского кладбища.
Как уточнили власти, в администрации города Владимира отсутствуют документы, на основании которых установили эту кирпичную стену. Исходя из имеющихся данных, ее построили в 2006 году.
Ранее местный портал "Зебра ТВ
" сообщил, что памятная табличка с именами иностранцев, умерших во владимирской тюрьме, исчезла на Князь-Владимирском кладбище, находящемся рядом с исправительным учреждением. МИД Литвы
и Эстонии
накануне из-за этого направили российской стороне ноту протеста.
На мемориале, в частности, были имена главы МИД Литвы (1925-1926), архиепископа Мечисловаса Рейниса и главнокомандующего ВС Эстонии до Второй мировой войны Йохана Лайдонера. Как заявлял журналистам глава Владимира Дмитрий Наумов, объект установили незаконно.
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