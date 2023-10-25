https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905101117.html

Во Владимире ответили на протест Литвы из-за демонтажа мемориального стенда

Во Владимире ответили на протест Литвы из-за демонтажа мемориального стенда - РИА Новости, 25.10.2023

Во Владимире ответили на протест Литвы из-за демонтажа мемориального стенда

Кирпичную стену с размещенными на ней табличками с именами иностранцев, отбывавших наказание во Владимирском централе и умерших в середине прошлого века,... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T10:52

2023-10-25T10:52

2023-10-25T15:50

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РЯЗАНЬ, 25 окт — РИА Новости. Кирпичную стену с размещенными на ней табличками с именами иностранцев, отбывавших наказание во Владимирском централе и умерших в середине прошлого века, демонтировали из-за угрозы обрушения, сообщили РИА Новости в управлении по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира. "В ходе работ были выявлены объекты, требующие реконструкции и ремонта, в том числе кирпичная стена с размещенными на ней информационными стендами, содержащими имена иностранных граждан, отбывавших установленное судом наказание во Владимирском централе и умерших в 40-50-е годы ХХ века. Была обнаружена угроза обрушения ряда конструкций, в том числе и указанной кирпичной стены. В связи с этим и в рамках проведения текущих ремонтных работ было принято решение по ее демонтажу", — объяснили власти. В июле — августе проводились работы по благоустройству Князь-Владимирского кладбища. Как уточнили власти, в администрации города Владимира отсутствуют документы, на основании которых установили эту кирпичную стену. Исходя из имеющихся данных, ее построили в 2006 году.Ранее местный портал "Зебра ТВ" сообщил, что памятная табличка с именами иностранцев, умерших во владимирской тюрьме, исчезла на Князь-Владимирском кладбище, находящемся рядом с исправительным учреждением. МИД Литвы и Эстонии накануне из-за этого направили российской стороне ноту протеста. На мемориале, в частности, были имена главы МИД Литвы (1925-1926), архиепископа Мечисловаса Рейниса и главнокомандующего ВС Эстонии до Второй мировой войны Йохана Лайдонера. Как заявлял журналистам глава Владимира Дмитрий Наумов, объект установили незаконно.

https://ria.ru/20231014/memorial-1902769554.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230921/memorial-1897861116.html

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