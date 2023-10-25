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В четырех школах в Азербайджане отравились более 20 детей - РИА Новости, 25.10.2023
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10:19 25.10.2023 (обновлено: 12:01 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905090525.html
В четырех школах в Азербайджане отравились более 20 детей
В четырех школах в Азербайджане отравились более 20 детей - РИА Новости, 25.10.2023
В четырех школах в Азербайджане отравились более 20 детей
Массовые отравления произошли в четырех школах в поселке Бина под Баку, в больницу попал 21 ученик, сообщает пресс-служба Объединения по управлению медицинскими РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T10:19
2023-10-25T12:01
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БАКУ, 25 окт – РИА Новости. Массовые отравления произошли в четырех школах в поселке Бина под Баку, в больницу попал 21 ученик, сообщает пресс-служба Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Азербайджана. "В связи с отравлением детей в поселке Бина в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступили вызовы из 88-й, 117-й, 121-й и 149-й полных средних школ поселка, а также из различных жилых домов. В детской инфекционной больнице № 5 при Медицинском центре Сабунчинского района был госпитализирован 21 ребенок. Каждому из них оказана необходимая медицинская помощь. Учащиеся купили донеры в одном из заведений общественного питания на территории поселка Бина", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231019/otravlenie-1903935422.html
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азербайджан, баку, в мире
Азербайджан, Баку, В мире
В четырех школах в Азербайджане отравились более 20 детей

В четырех школах в Азербайджане произошли массовые отравления детей

© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 25 окт – РИА Новости. Массовые отравления произошли в четырех школах в поселке Бина под Баку, в больницу попал 21 ученик, сообщает пресс-служба Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Азербайджана.
"В связи с отравлением детей в поселке Бина в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступили вызовы из 88-й, 117-й, 121-й и 149-й полных средних школ поселка, а также из различных жилых домов. В детской инфекционной больнице № 5 при Медицинском центре Сабунчинского района был госпитализирован 21 ребенок. Каждому из них оказана необходимая медицинская помощь. Учащиеся купили донеры в одном из заведений общественного питания на территории поселка Бина", - говорится в сообщении.
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