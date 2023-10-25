https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905090525.html

В четырех школах в Азербайджане отравились более 20 детей

В четырех школах в Азербайджане отравились более 20 детей - РИА Новости, 25.10.2023

В четырех школах в Азербайджане отравились более 20 детей

Массовые отравления произошли в четырех школах в поселке Бина под Баку, в больницу попал 21 ученик, сообщает пресс-служба Объединения по управлению медицинскими РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T10:19

2023-10-25T10:19

2023-10-25T12:01

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БАКУ, 25 окт – РИА Новости. Массовые отравления произошли в четырех школах в поселке Бина под Баку, в больницу попал 21 ученик, сообщает пресс-служба Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Азербайджана. "В связи с отравлением детей в поселке Бина в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступили вызовы из 88-й, 117-й, 121-й и 149-й полных средних школ поселка, а также из различных жилых домов. В детской инфекционной больнице № 5 при Медицинском центре Сабунчинского района был госпитализирован 21 ребенок. Каждому из них оказана необходимая медицинская помощь. Учащиеся купили донеры в одном из заведений общественного питания на территории поселка Бина", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231019/otravlenie-1903935422.html

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азербайджан, баку, в мире