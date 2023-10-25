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В Приморье возбудили дело на подростка, ножом убившего собаку на привязи - РИА Новости, 25.10.2023
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09:30 25.10.2023 (обновлено: 11:28 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905080352.html
В Приморье возбудили дело на подростка, ножом убившего собаку на привязи
В Приморье возбудили дело на подростка, ножом убившего собаку на привязи - РИА Новости, 25.10.2023
В Приморье возбудили дело на подростка, ножом убившего собаку на привязи
В Приморье возбудили уголовное дело против 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве ножом собаки на привязи, сообщила краевая прокуратура. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T09:30
2023-10-25T11:28
происшествия
спасск-дальний
спасский район
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 окт — РИА Новости. В Приморье возбудили уголовное дело против 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве ножом собаки на привязи, сообщила краевая прокуратура. &quot;Молодой человек подозревается в том, что 21 октября 2023 года во дворе частного дома в селе Зеленовка Спасского района нанес несколько ударов ножом в шею собаки, находящейся на привязи, после чего применил в отношении нее физическую силу. В результате преступных действий животное погибло&quot;, — рассказали в ведомстве.Прокуратура города признала законным возбуждение уголовного дела о жестоком обращении с животными, совершенном с применением садистских методов.Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Ведомство также начало проверку деятельности органов системы профилактики. "Установлено, что подросток состоял на специализированных учетах и ранее неоднократно проявлял девиантное поведение", — отметили в прокуратуре.Как уточнили в полиции, подозреваемый публично раскаялся в убийстве собаки.Кроме того, краевое УМВД установило личности свидетелей происшествия, несовершеннолетних жителей села Зеленовка, присутствовавших при издевательствах над животными.Накануне в соцсетях распространились видео убийства собаки: пользователей предупреждали, что кадры "не для слабонервных". Утверждалось, что в приморском Спасске-Дальнем неизвестный убил животное многочисленными ударами ножа, снимая все на видео. В полиции сообщили, что задержали 17- летнего жителя Спасска-Дальнего.
https://ria.ru/20230124/izbienie-1847076046.html
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происшествия, спасск-дальний, спасский район, россия
Происшествия, Спасск-Дальний, Спасский район, Россия
В Приморье возбудили дело на подростка, ножом убившего собаку на привязи

В Приморье возбудили дело на фигуранта видео о жестоком убийстве собаки

© Depositphotos.com / ChalabalaСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Depositphotos.com / Chalabala
Собака. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 25 окт — РИА Новости. В Приморье возбудили уголовное дело против 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве ножом собаки на привязи, сообщила краевая прокуратура.
«

"Молодой человек подозревается в том, что 21 октября 2023 года во дворе частного дома в селе Зеленовка Спасского района нанес несколько ударов ножом в шею собаки, находящейся на привязи, после чего применил в отношении нее физическую силу. В результате преступных действий животное погибло", — рассказали в ведомстве.

Прокуратура города признала законным возбуждение уголовного дела о жестоком обращении с животными, совершенном с применением садистских методов.
Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.
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Ведомство также начало проверку деятельности органов системы профилактики.
«
"Установлено, что подросток состоял на специализированных учетах и ранее неоднократно проявлял девиантное поведение", — отметили в прокуратуре.
Как уточнили в полиции, подозреваемый публично раскаялся в убийстве собаки.
Кроме того, краевое УМВД установило личности свидетелей происшествия, несовершеннолетних жителей села Зеленовка, присутствовавших при издевательствах над животными.
Накануне в соцсетях распространились видео убийства собаки: пользователей предупреждали, что кадры "не для слабонервных". Утверждалось, что в приморском Спасске-Дальнем неизвестный убил животное многочисленными ударами ножа, снимая все на видео. В полиции сообщили, что задержали 17- летнего жителя Спасска-Дальнего.
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