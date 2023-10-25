https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905080352.html

В Приморье возбудили дело на подростка, ножом убившего собаку на привязи

В Приморье возбудили дело на подростка, ножом убившего собаку на привязи - РИА Новости, 25.10.2023

В Приморье возбудили дело на подростка, ножом убившего собаку на привязи

В Приморье возбудили уголовное дело против 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве ножом собаки на привязи, сообщила краевая прокуратура. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T09:30

2023-10-25T09:30

2023-10-25T11:28

происшествия

спасск-дальний

спасский район

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150908/03/1509080312_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_8a8dceb3b2955844c28c571db90f6143.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 25 окт — РИА Новости. В Приморье возбудили уголовное дело против 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве ножом собаки на привязи, сообщила краевая прокуратура. "Молодой человек подозревается в том, что 21 октября 2023 года во дворе частного дома в селе Зеленовка Спасского района нанес несколько ударов ножом в шею собаки, находящейся на привязи, после чего применил в отношении нее физическую силу. В результате преступных действий животное погибло", — рассказали в ведомстве.Прокуратура города признала законным возбуждение уголовного дела о жестоком обращении с животными, совершенном с применением садистских методов.Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Ведомство также начало проверку деятельности органов системы профилактики. "Установлено, что подросток состоял на специализированных учетах и ранее неоднократно проявлял девиантное поведение", — отметили в прокуратуре.Как уточнили в полиции, подозреваемый публично раскаялся в убийстве собаки.Кроме того, краевое УМВД установило личности свидетелей происшествия, несовершеннолетних жителей села Зеленовка, присутствовавших при издевательствах над животными.Накануне в соцсетях распространились видео убийства собаки: пользователей предупреждали, что кадры "не для слабонервных". Утверждалось, что в приморском Спасске-Дальнем неизвестный убил животное многочисленными ударами ножа, снимая все на видео. В полиции сообщили, что задержали 17- летнего жителя Спасска-Дальнего.

https://ria.ru/20230124/izbienie-1847076046.html

https://ria.ru/20231023/shtraf-1904587995.html

спасск-дальний

спасский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, спасск-дальний, спасский район, россия