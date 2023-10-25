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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 25.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" на Донецком направлении за сутки отбила пять атак, ВСУ потеряли более 500 военнослужащих и восемь единиц техники ВСУ, сообщили в среду в... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T14:28
2023-10-25T14:28
2023-10-25T14:33
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" на Донецком направлении за сутки отбила пять атак, ВСУ потеряли более 500 военнослужащих и восемь единиц техники ВСУ, сообщили в среду в Минобороны России."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 24-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Кирово и Малоильиновка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах Красного, Андреевки, Клещеевки и Богдановки в ДНР."Общие потери противника за сутки составили более 500 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М119 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20231025/vsu-1905158484.html
https://radiosputnik.ria.ru/20231025/atacms-1905158275.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, клещеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Клещеевка, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
МО: на Донецком направлении ВСУ потеряли более 500 бойцов и 8 единиц техники