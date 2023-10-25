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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 25.10.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении уничтожили до 160 военных ВСУ и 4 единицы техники, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T14:27

2023-10-25T14:27

2023-10-25T14:34

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

угледар

старомайорское

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении уничтожили до 160 военных ВСУ и 4 единицы техники, сообщили в среду в Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах города Угледар, населенных пунктов: Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики. Потери противника составили до 160 военнослужащих, танк и три автомобиля", - сообщили в ведомстве.

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угледар

старомайорское

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россия, вооруженные силы украины, угледар, старомайорское