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В приморском заповеднике нашли послание в бутылке от участников кругосветки - РИА Новости, 25.10.2023
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05:38 25.10.2023 (обновлено: 10:59 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/poslanie-1905065305.html
В приморском заповеднике нашли послание в бутылке от участников кругосветки
В приморском заповеднике нашли послание в бутылке от участников кругосветки - РИА Новости, 25.10.2023
В приморском заповеднике нашли послание в бутылке от участников кругосветки
Послание в бутылке, выброшенное в море недалеко от Сахалина участниками кругосветного плавания на судне "Пилигрим", принесло в Дальневосточный морской... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T05:38
2023-10-25T10:59
сахалин
камчатка
владивосток
дальневосточный морской заповедник
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ВЛАДИВОСТОК, 25 окт — РИА Новости. Послание в бутылке, выброшенное в море недалеко от Сахалина участниками кругосветного плавания на судне "Пилигрим", принесло в Дальневосточный морской заповедник на юге Приморья, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда". Российское судно "Пилигрим" отправилось в кругосветное путешествие в августе 2017 года. Копия поморской ладьи XVIII века преодолела уже более 18,5 тысячи морских миль и побывала в 15 странах. "Послание команды "Пилигрима", запечатанное в бутылке, подхватили волны заповедного моря: брошенное за борт недалеко от Сахалина, оно коснулось земли на южном участке Дальневосточного морского заповедника. В послании за подписью капитана содержится основная информация об экспедиции и пожелание нашедшему попутного ветра. Символично, что письмо получили именно государственные инспекторы заповедника, которые каждый день выходят в море для борьбы с браконьерами", — говорится в сообщении. В пресс-службе дирекции РИА Новости уточнили, что письмо в бутылке было выброшено с судна в море в августе этого года. Его нашли у мыса Островок Фальшивый в морском заповеднике. На своем пути послание преодолело более тысячи километров. В письме указано, что экипаж путешествует вокруг света на "Пилигриме", на момент написания судно шло с Камчатки вдоль Курил и Сахалина во Владивосток. Дальневосточный морской заповедник находится в Хасанском районе Приморья, он образован для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, самого богатого по составу морской и островной флоры и фауны залива Японского моря. С 2021 года управление заповедником осуществляет дирекция заповедников "Земля леопарда".
https://radiosputnik.ria.ru/20230905/irkutsk-1894290078.html
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сахалин, камчатка, владивосток, дальневосточный морской заповедник
Сахалин, Камчатка, Владивосток, Дальневосточный морской заповедник
В приморском заповеднике нашли послание в бутылке от участников кругосветки

В приморском заповеднике выловили послание в бутылке от участников кругосветки

© Фото : "Земля леопарда" — дирекция заповедников/TelegramПослание в бутылке, брошенное в море недалеко от Сахалина
Послание в бутылке, брошенное в море недалеко от Сахалина - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : "Земля леопарда" — дирекция заповедников/Telegram
Послание в бутылке, брошенное в море недалеко от Сахалина
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 25 окт — РИА Новости. Послание в бутылке, выброшенное в море недалеко от Сахалина участниками кругосветного плавания на судне "Пилигрим", принесло в Дальневосточный морской заповедник на юге Приморья, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда".
Российское судно "Пилигрим" отправилось в кругосветное путешествие в августе 2017 года. Копия поморской ладьи XVIII века преодолела уже более 18,5 тысячи морских миль и побывала в 15 странах.
"Послание команды "Пилигрима", запечатанное в бутылке, подхватили волны заповедного моря: брошенное за борт недалеко от Сахалина, оно коснулось земли на южном участке Дальневосточного морского заповедника. В послании за подписью капитана содержится основная информация об экспедиции и пожелание нашедшему попутного ветра. Символично, что письмо получили именно государственные инспекторы заповедника, которые каждый день выходят в море для борьбы с браконьерами", — говорится в сообщении.
В пресс-службе дирекции РИА Новости уточнили, что письмо в бутылке было выброшено с судна в море в августе этого года. Его нашли у мыса Островок Фальшивый в морском заповеднике. На своем пути послание преодолело более тысячи километров.
В письме указано, что экипаж путешествует вокруг света на "Пилигриме", на момент написания судно шло с Камчатки вдоль Курил и Сахалина во Владивосток.
Дальневосточный морской заповедник находится в Хасанском районе Приморья, он образован для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, самого богатого по составу морской и островной флоры и фауны залива Японского моря. С 2021 года управление заповедником осуществляет дирекция заповедников "Земля леопарда".
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СахалинКамчаткаВладивостокДальневосточный морской заповедник
 
 
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