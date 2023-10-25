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"Прекратите": во Франции пришли в ярость из-за Украины - РИА Новости, 25.10.2023
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08:49 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/pomosch-1905075171.html
"Прекратите": во Франции пришли в ярость из-за Украины
"Прекратите": во Франции пришли в ярость из-за Украины - РИА Новости, 25.10.2023
"Прекратите": во Франции пришли в ярость из-за Украины
Правительство Франции должно прекратить ежемесячное финансирование Украины, а высвобожденные средства направить на нужды больниц и выплату пенсий, написал лидер РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T08:49
2023-10-25T08:49
в мире
украина
франция
денис шмыгаль
еврокомиссия
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Правительство Франции должно прекратить ежемесячное финансирование Украины, а высвобожденные средства направить на нужды больниц и выплату пенсий, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Новый пресс-релиз Еврокомиссии гласит: "Комиссия передает Украине дополнительные 1,5 миллиарда евро"! Это ежемесячный платеж режиму Зеленского! &lt;…&gt; Это означает, что Франция отдаст очередные 300 миллионов евро", – возмутился он.Филиппо отметил, что из-за палестино-израильского конфликта об Украине говорят все меньше и меньше, однако деньги не перестают туда поступать."Остановитесь!" – заключил политик.В понедельник украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила от Евросоюза девятый транш макрофинансовой помощи, размер которого составляет 1,5 миллиарда евро.В январе этого года Еврокомиссия (ЕК) приняла решение с марта ежемесячно перечислять Украине по 1,5 миллиарда евро кредитов из нового пакета макрофинансовой помощи, рассчитанного на 2023 год.
https://ria.ru/20231018/oruzhie-1903513370.html
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в мире, украина, франция, денис шмыгаль, еврокомиссия
В мире, Украина, Франция, Денис Шмыгаль, Еврокомиссия
"Прекратите": во Франции пришли в ярость из-за Украины

Политик Филиппо призвал прекратить финансировать Украину

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Правительство Франции должно прекратить ежемесячное финансирование Украины, а высвобожденные средства направить на нужды больниц и выплату пенсий, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
"Новый пресс-релиз Еврокомиссии гласит: "Комиссия передает Украине дополнительные 1,5 миллиарда евро"! Это ежемесячный платеж режиму Зеленского! <…> Это означает, что Франция отдаст очередные 300 миллионов евро", – возмутился он.
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Филиппо отметил, что из-за палестино-израильского конфликта об Украине говорят все меньше и меньше, однако деньги не перестают туда поступать.
"Остановитесь!" – заключил политик.
В понедельник украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила от Евросоюза девятый транш макрофинансовой помощи, размер которого составляет 1,5 миллиарда евро.
В январе этого года Еврокомиссия (ЕК) приняла решение с марта ежемесячно перечислять Украине по 1,5 миллиарда евро кредитов из нового пакета макрофинансовой помощи, рассчитанного на 2023 год.
Киев - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
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В миреУкраинаФранцияДенис ШмыгальЕврокомиссия
 
 
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