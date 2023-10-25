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СМИ: сенат США может отклонить запрос Байдена на помощь Украине и Израилю - РИА Новости, 25.10.2023
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01:55 25.10.2023 (обновлено: 02:08 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/pomosch-1905059492.html
СМИ: сенат США может отклонить запрос Байдена на помощь Украине и Израилю
СМИ: сенат США может отклонить запрос Байдена на помощь Украине и Израилю - РИА Новости, 25.10.2023
СМИ: сенат США может отклонить запрос Байдена на помощь Украине и Израилю
Запрос президента США Джо Байдена на оказание дальнейшей финансовой помощи Украине и Израилю может быть отклонен в сенате из-за трений в Республиканской партии, РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T01:55
2023-10-25T02:08
украина
в мире
израиль
россия
джо байден
сергей лавров
нато
politico
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Запрос президента США Джо Байдена на оказание дальнейшей финансовой помощи Украине и Израилю может быть отклонен в сенате из-за трений в Республиканской партии, пишет издание Politico."Запрос президента Джо Байдена на выделение 106 миллиардов долларов на национальную безопасность находится в сложном положении... Разногласия в Республиканской партии в сенате могут привести к отклонению этого запроса или его кардинальному изменению", - пишет издание. Как отмечается, республиканцы разделились во мнениях по поводу того, следует ли увязывать помощь Израилю и Украине, при этом многие из них настаивают на том, чтобы уделить больше внимания миграционной политике.По данным издания, даже сторонники поддержки Украины и Израиля из Республиканской партии настроены пессимистично относительно запроса Байдена.Байден ранее запросил у конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов — для Израиля. Этим двум странам, а также еще некоторым регионам планируют выделить более ста миллиардов долларов. До этого он выступил с телеобращением к нации, в ходе которого заявил, что поддержка Киева и Тель-Авива — это "разумная инвестиция", которая на протяжении поколений продолжит "приносить дивиденды" и поможет не подвергать опасности американские войска.
https://ria.ru/20231024/pomosch-1904959067.html
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украина, в мире, израиль, россия, джо байден, сергей лавров, нато, politico
Украина, В мире, Израиль, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Politico
СМИ: сенат США может отклонить запрос Байдена на помощь Украине и Израилю

Politico: трения в сенате США угрожают запросу Байдена о помощи Киеву и Израилю

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Запрос президента США Джо Байдена на оказание дальнейшей финансовой помощи Украине и Израилю может быть отклонен в сенате из-за трений в Республиканской партии, пишет издание Politico.
«
"Запрос президента Джо Байдена на выделение 106 миллиардов долларов на национальную безопасность находится в сложном положении... Разногласия в Республиканской партии в сенате могут привести к отклонению этого запроса или его кардинальному изменению", - пишет издание.
Как отмечается, республиканцы разделились во мнениях по поводу того, следует ли увязывать помощь Израилю и Украине, при этом многие из них настаивают на том, чтобы уделить больше внимания миграционной политике.
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По данным издания, даже сторонники поддержки Украины и Израиля из Республиканской партии настроены пессимистично относительно запроса Байдена.
Байден ранее запросил у конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов — для Израиля. Этим двум странам, а также еще некоторым регионам планируют выделить более ста миллиардов долларов. До этого он выступил с телеобращением к нации, в ходе которого заявил, что поддержка Киева и Тель-Авива — это "разумная инвестиция", которая на протяжении поколений продолжит "приносить дивиденды" и поможет не подвергать опасности американские войска.
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УкраинаВ миреИзраильРоссияДжо БайденСергей ЛавровНАТОPolitico
 
 
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