https://ria.ru/20231025/pomosch-1905059492.html

СМИ: сенат США может отклонить запрос Байдена на помощь Украине и Израилю

СМИ: сенат США может отклонить запрос Байдена на помощь Украине и Израилю - РИА Новости, 25.10.2023

СМИ: сенат США может отклонить запрос Байдена на помощь Украине и Израилю

Запрос президента США Джо Байдена на оказание дальнейшей финансовой помощи Украине и Израилю может быть отклонен в сенате из-за трений в Республиканской партии, РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T01:55

2023-10-25T01:55

2023-10-25T02:08

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Запрос президента США Джо Байдена на оказание дальнейшей финансовой помощи Украине и Израилю может быть отклонен в сенате из-за трений в Республиканской партии, пишет издание Politico."Запрос президента Джо Байдена на выделение 106 миллиардов долларов на национальную безопасность находится в сложном положении... Разногласия в Республиканской партии в сенате могут привести к отклонению этого запроса или его кардинальному изменению", - пишет издание. Как отмечается, республиканцы разделились во мнениях по поводу того, следует ли увязывать помощь Израилю и Украине, при этом многие из них настаивают на том, чтобы уделить больше внимания миграционной политике.По данным издания, даже сторонники поддержки Украины и Израиля из Республиканской партии настроены пессимистично относительно запроса Байдена.Байден ранее запросил у конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов — для Израиля. Этим двум странам, а также еще некоторым регионам планируют выделить более ста миллиардов долларов. До этого он выступил с телеобращением к нации, в ходе которого заявил, что поддержка Киева и Тель-Авива — это "разумная инвестиция", которая на протяжении поколений продолжит "приносить дивиденды" и поможет не подвергать опасности американские войска.

https://ria.ru/20231024/pomosch-1904959067.html

https://ria.ru/20231024/pomosch-1905041081.html

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украина, в мире, израиль, россия, джо байден, сергей лавров, нато, politico