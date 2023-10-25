СМИ: сенат США может отклонить запрос Байдена на помощь Украине и Израилю
Politico: трения в сенате США угрожают запросу Байдена о помощи Киеву и Израилю
© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Запрос президента США Джо Байдена на оказание дальнейшей финансовой помощи Украине и Израилю может быть отклонен в сенате из-за трений в Республиканской партии, пишет издание Politico.
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"Запрос президента Джо Байдена на выделение 106 миллиардов долларов на национальную безопасность находится в сложном положении... Разногласия в Республиканской партии в сенате могут привести к отклонению этого запроса или его кардинальному изменению", - пишет издание.
Как отмечается, республиканцы разделились во мнениях по поводу того, следует ли увязывать помощь Израилю и Украине, при этом многие из них настаивают на том, чтобы уделить больше внимания миграционной политике.
По данным издания, даже сторонники поддержки Украины и Израиля из Республиканской партии настроены пессимистично относительно запроса Байдена.
Байден ранее запросил у конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов — для Израиля. Этим двум странам, а также еще некоторым регионам планируют выделить более ста миллиардов долларов. До этого он выступил с телеобращением к нации, в ходе которого заявил, что поддержка Киева и Тель-Авива — это "разумная инвестиция", которая на протяжении поколений продолжит "приносить дивиденды" и поможет не подвергать опасности американские войска.