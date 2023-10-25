https://ria.ru/20231025/polsha-1905151989.html
Дуда созовет заседание сейма в последний момент, заявили в оппозиции Польши
Дуда созовет заседание сейма в последний момент, заявили в оппозиции Польши - РИА Новости, 25.10.2023
Дуда созовет заседание сейма в последний момент, заявили в оппозиции Польши
Президент Польши Анджей Дуда заявил оппозиции, что новый состав парламента начнет работать как можно позже, сообщил журналистам лидер партии "Польша 2050" Шимон РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T14:16
2023-10-25T14:16
2023-10-25T14:16
в мире
польша
анджей дуда
ярослав качиньский
право и справедливость
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ВАРШАВА, 25 окт – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил оппозиции, что новый состав парламента начнет работать как можно позже, сообщил журналистам лидер партии "Польша 2050" Шимон Холовня. Во вторник и среду Дуда проводит консультации со всеми политическими силами, которые войдут в состав парламента нового созыва. По словам Холовни Дуда по время консультаций "дал понять, что созовет первое заседание сейма, вероятно, в последний момент" и "использовал фразу, что не хочет сокращать срок полномочий сейма". Оппозиция неоднократно заявляла, что настаивает на том, чтобы новый состав сейма приступил к работе как можно скорее, что даст возможность быстрее приступить к избранию нового премьер-министра. Дуда является союзником председателя ныне правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского и активным деятелем этой партии. В соответствии с конституцией полномочия нынешнего состава парламента заканчиваются в середине ноября. По итогам недавних парламентских выборов правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Данный расклад сил говорит о том, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства, а если у оппозиции получится объединиться, то она будет иметь 248 кресел в сейме из 460 и получит шанс сформировать правительство.
https://radiosputnik.ria.ru/20231017/pravitelstvo-1903292202.html
https://ria.ru/20231025/polsha-1905071410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, анджей дуда, ярослав качиньский, право и справедливость
В мире, Польша, Анджей Дуда, Ярослав Качиньский, Право и справедливость
Дуда созовет заседание сейма в последний момент, заявили в оппозиции Польши
Дуда заявил оппозиции, что новый состав сейма начнет работать как можно позже
ВАРШАВА, 25 окт – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил оппозиции, что новый состав парламента начнет работать как можно позже, сообщил журналистам лидер партии "Польша 2050" Шимон Холовня.
Во вторник и среду Дуда проводит консультации со всеми политическими силами, которые войдут в состав парламента нового созыва.
Дуда предложит партии "Право и справедливость" сформировать правительство
По словам Холовни Дуда по время консультаций "дал понять, что созовет первое заседание сейма, вероятно, в последний момент" и "использовал фразу, что не хочет сокращать срок полномочий сейма".
Оппозиция неоднократно заявляла, что настаивает на том, чтобы новый состав сейма приступил к работе как можно скорее, что даст возможность быстрее приступить к избранию нового премьер-министра.
Дуда является союзником председателя ныне правящей партии "Право и справедливость
" Ярослава Качиньского
и активным деятелем этой партии.
В соответствии с конституцией полномочия нынешнего состава парламента заканчиваются в середине ноября.
По итогам недавних парламентских выборов правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Данный расклад сил говорит о том, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства, а если у оппозиции получится объединиться, то она будет иметь 248 кресел в сейме из 460 и получит шанс сформировать правительство.
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