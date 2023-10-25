https://ria.ru/20231025/polsha-1905151989.html

Дуда созовет заседание сейма в последний момент, заявили в оппозиции Польши

Дуда созовет заседание сейма в последний момент, заявили в оппозиции Польши - РИА Новости, 25.10.2023

Дуда созовет заседание сейма в последний момент, заявили в оппозиции Польши

Президент Польши Анджей Дуда заявил оппозиции, что новый состав парламента начнет работать как можно позже, сообщил журналистам лидер партии "Польша 2050" Шимон РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T14:16

2023-10-25T14:16

2023-10-25T14:16

в мире

польша

анджей дуда

ярослав качиньский

право и справедливость

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ВАРШАВА, 25 окт – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил оппозиции, что новый состав парламента начнет работать как можно позже, сообщил журналистам лидер партии "Польша 2050" Шимон Холовня. Во вторник и среду Дуда проводит консультации со всеми политическими силами, которые войдут в состав парламента нового созыва. По словам Холовни Дуда по время консультаций "дал понять, что созовет первое заседание сейма, вероятно, в последний момент" и "использовал фразу, что не хочет сокращать срок полномочий сейма". Оппозиция неоднократно заявляла, что настаивает на том, чтобы новый состав сейма приступил к работе как можно скорее, что даст возможность быстрее приступить к избранию нового премьер-министра. Дуда является союзником председателя ныне правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского и активным деятелем этой партии. В соответствии с конституцией полномочия нынешнего состава парламента заканчиваются в середине ноября. По итогам недавних парламентских выборов правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Данный расклад сил говорит о том, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства, а если у оппозиции получится объединиться, то она будет иметь 248 кресел в сейме из 460 и получит шанс сформировать правительство.

https://radiosputnik.ria.ru/20231017/pravitelstvo-1903292202.html

https://ria.ru/20231025/polsha-1905071410.html

польша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, анджей дуда, ярослав качиньский, право и справедливость