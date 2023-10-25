https://ria.ru/20231025/polsha-1905116066.html
Польша проведет военные учения вблизи границы с Россией и Белоруссией
Польша проведет военные учения вблизи границы с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 25.10.2023
Польша проведет военные учения вблизи границы с Россией и Белоруссией
Польша проведет военные учения возле границы с Белоруссией и Россией, сообщает Генеральное командование родов Вооруженных сил. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T12:01
2023-10-25T12:01
2023-10-25T12:41
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ВАРШАВА, 25 окт – РИА Новости. Польша проведет военные учения возле границы с Белоруссией и Россией, сообщает Генеральное командование родов Вооруженных сил. "На рубеже октября-ноября пройдут тактические учения войск под названием "ЗУБР-23", - говорится в сообщении. Военные предупредили, что в связи с учениями будет наблюдаться усиленное передвижение войск и военной техники на автодорогах, в городах и лесах на территориях Подляского, Мазовецкого, Люблинского и Варминско-Мазурского воеводств. Учения начнутся в четверг, их активная фаза продлится до воскресенья. "Маневры призваны не только повысить уровень безопасности вдоль восточной границы Польши, но и подготовить войска к действиям в экстремальных условиях", - отметили военные. Генеральное командование просит не публиковать в социальных сетях информацию и фотографии, иллюстрирующие передвижение войск.
https://ria.ru/20231025/svo-1905062986.html
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польша, белоруссия, россия, в мире
Польша, Белоруссия, Россия, В мире
Польша проведет военные учения вблизи границы с Россией и Белоруссией
ВС Польши анонсировали проведение учений вблизи границы с Россией и Белоруссией
ВАРШАВА, 25 окт – РИА Новости. Польша проведет военные учения возле границы с Белоруссией и Россией, сообщает Генеральное командование родов Вооруженных сил.
"На рубеже октября-ноября пройдут тактические учения войск под названием "ЗУБР-23", - говорится в сообщении.
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Военные предупредили, что в связи с учениями будет наблюдаться усиленное передвижение войск и военной техники на автодорогах, в городах и лесах на территориях Подляского, Мазовецкого, Люблинского и Варминско-Мазурского воеводств.
Учения начнутся в четверг, их активная фаза продлится до воскресенья.
"Маневры призваны не только повысить уровень безопасности вдоль восточной границы Польши, но и подготовить войска к действиям в экстремальных условиях", - отметили военные.
Генеральное командование просит не публиковать в социальных сетях информацию и фотографии, иллюстрирующие передвижение войск.
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