https://ria.ru/20231025/polsha-1905116066.html

Польша проведет военные учения вблизи границы с Россией и Белоруссией

Польша проведет военные учения вблизи границы с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 25.10.2023

Польша проведет военные учения вблизи границы с Россией и Белоруссией

Польша проведет военные учения возле границы с Белоруссией и Россией, сообщает Генеральное командование родов Вооруженных сил. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T12:01

2023-10-25T12:01

2023-10-25T12:41

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ВАРШАВА, 25 окт – РИА Новости. Польша проведет военные учения возле границы с Белоруссией и Россией, сообщает Генеральное командование родов Вооруженных сил. "На рубеже октября-ноября пройдут тактические учения войск под названием "ЗУБР-23", - говорится в сообщении. Военные предупредили, что в связи с учениями будет наблюдаться усиленное передвижение войск и военной техники на автодорогах, в городах и лесах на территориях Подляского, Мазовецкого, Люблинского и Варминско-Мазурского воеводств. Учения начнутся в четверг, их активная фаза продлится до воскресенья. "Маневры призваны не только повысить уровень безопасности вдоль восточной границы Польши, но и подготовить войска к действиям в экстремальных условиях", - отметили военные. Генеральное командование просит не публиковать в социальных сетях информацию и фотографии, иллюстрирующие передвижение войск.

https://ria.ru/20231025/svo-1905062986.html

https://ria.ru/20230530/sanktsii-1875084471.html

польша

белоруссия

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польша, белоруссия, россия, в мире