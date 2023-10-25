https://ria.ru/20231025/polsha-1905088661.html

Польша сменила посла на Украине

Польша сменила посла на Украине - РИА Новости, 25.10.2023

Польша сменила посла на Украине

Польша сменила посла на Украине, сообщает министерство иностранных дел республики. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T10:12

2023-10-25T10:12

2023-10-25T10:12

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ВАРШАВА, 25 окт – РИА Новости. Польша сменила посла на Украине, сообщает министерство иностранных дел республики. "Министр иностранных дел Збигнев Рау назначил новых послов в четырех странах. Ярослав Гузы будет новым послом Польши на Украине", - говорится в сообщении. Это означает, что свою четырехлетнюю миссию в качестве польского посла на Украине завершил Бартош Цихоцкий. Цихоцкий был единственным послом, который с начала кризиса не покидал Киев и все время находился в украинской столице. Ярослав Гузы - польский социолог и историк, который в последние годы работал экспертом по международной политике в информационном агентстве РАР. В 90-е годы он занимал должность советника министра национальной обороны. Новый посол учился в Йельском университете и стажировался в Конгрессе США. Гузы является супругом Агнешки Ромашевской-Гузой, директором польского телеканала Белсат, предназначенного для белорусской аудитории. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что в страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20231025/detal-1905065869.html

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904214460.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, збигнев рау, мид польши