Рейтинг@Mail.ru
Польша сменила посла на Украине - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/polsha-1905088661.html
Польша сменила посла на Украине
Польша сменила посла на Украине - РИА Новости, 25.10.2023
Польша сменила посла на Украине
Польша сменила посла на Украине, сообщает министерство иностранных дел республики. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T10:12
2023-10-25T10:12
в мире
украина
польша
збигнев рау
мид польши
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
ВАРШАВА, 25 окт – РИА Новости. Польша сменила посла на Украине, сообщает министерство иностранных дел республики. "Министр иностранных дел Збигнев Рау назначил новых послов в четырех странах. Ярослав Гузы будет новым послом Польши на Украине", - говорится в сообщении. Это означает, что свою четырехлетнюю миссию в качестве польского посла на Украине завершил Бартош Цихоцкий. Цихоцкий был единственным послом, который с начала кризиса не покидал Киев и все время находился в украинской столице. Ярослав Гузы - польский социолог и историк, который в последние годы работал экспертом по международной политике в информационном агентстве РАР. В 90-е годы он занимал должность советника министра национальной обороны. Новый посол учился в Йельском университете и стажировался в Конгрессе США. Гузы является супругом Агнешки Ромашевской-Гузой, директором польского телеканала Белсат, предназначенного для белорусской аудитории. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что в страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231025/detal-1905065869.html
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904214460.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, збигнев рау, мид польши
В мире, Украина, Польша, Збигнев Рау, МИД Польши
Польша сменила посла на Украине

Глава МИД Польши назначил Ярослава Гузы послом на Украине вместо Цихоцкого

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 25 окт – РИА Новости. Польша сменила посла на Украине, сообщает министерство иностранных дел республики.
"Министр иностранных дел Збигнев Рау назначил новых послов в четырех странах. Ярослав Гузы будет новым послом Польши на Украине", - говорится в сообщении. Это означает, что свою четырехлетнюю миссию в качестве польского посла на Украине завершил Бартош Цихоцкий. Цихоцкий был единственным послом, который с начала кризиса не покидал Киев и все время находился в украинской столице.
Глава блока Гражданская коалиция Дональд Туск в штаб-квартире партии в Варшаве после объявления предварительных результатов парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
На Украине забили тревогу из-за победителя выборов в Польше
25 октября, 05:51
Ярослав Гузы - польский социолог и историк, который в последние годы работал экспертом по международной политике в информационном агентстве РАР. В 90-е годы он занимал должность советника министра национальной обороны. Новый посол учился в Йельском университете и стажировался в Конгрессе США. Гузы является супругом Агнешки Ромашевской-Гузой, директором польского телеканала Белсат, предназначенного для белорусской аудитории.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что в страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Группа людей с флагом на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Надежд не осталось. Как изменилась экономика Украины с начала СВО
23 октября, 08:00
 
В миреУкраинаПольшаЗбигнев РауМИД Польши
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала